مصرع سائق في انقلاب سيارة بسوهاج

لفظ سائق أنفاسه الأخيرة، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بفنطاس، على الطريق الصحراوي

الغربي دائرة مركز شرطة جهينة غرب محافظة سوهاج، تحررمحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بفنطاس على الطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز، ووجود جثة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ترافقهم رجال المرور وسيارة إسعاف، إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء توقف قائد السيارة المدعو (علي م.ا.م- 35 سنة- سائق- ويقيم دائرة اسيوط)، على جانب الطريق المشار إليه أمام سيارة ربع نقل متوقفة على جانب الطريق لإصلاح عطل بالفنطاس من الخلف ارتدت عليه السيارة قيادته نتيجة عدم سحب فرامل اليد، مما أدى إلى دهسه بين السيارتين ووفاته.

وبسؤال كلاً من:" قائد السيارة الثانية المدعو مختار ح.ا- 53 سنة- سائق- ويقيم دائرة مركز طما، وشقيق المتوفي المدعو محمد م.ا.م- 30 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية"، بمضمون ما سبق، ونفيا الشبهة الجنائية، قررا بمضمون ما تقدم.

أصيب 7 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" أعلى الطريق الأوسطى، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

تلقي البلاغ أعلى الطريق الأوسطى، انتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من يد السائق ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، وإصابة 7 أشخاص تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وفى سياق متصل فقد أصيب 20 شخصًا، حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق جامعة مصر بالعبور اتجاه محاظفة الاسماعيلية، جرى نقلهم إلى المستشفى السلام لتلقي العلاج.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور القليوبية إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين شهد طريق العبور اتجاة محافظة الاسماعيلية.

سرعان ما انتقلت الخدمات المرورية والأمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أسفر عن انقلابها بنهر الطريق وإصابة 20 شخص من مستقليها جرى نقلهم إلى مستشفى السلام للعلاج.