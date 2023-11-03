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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

بسبب السرعة الزائدة.. إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

تعرض 9 أشخاص للإصابة في حادث انقلاب سيارة أجرة - صندوق - على طريق إبشواي السياحي باتجاه بحيرة قارون بدائرة مركز شرطه إبشواي بالفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجله القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة، ما تسببت في إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة تتراوح بين جروح وكدمات متفاوتة بمختلف أنحاء الجسم. 

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إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين

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إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم دهشور

 بسبب السرعة الزائدة.. تفاصيل إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالفيوم 

وكانت البداية بتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة إبشواي، بورود إخطار من مرفق إسعاف الفيوم بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة - صندوق - محملة بالركاب على طريق إبشواي السياحي، باتجاه بحيرة قارون بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور توجهت قوة أمنية من المركز و4 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إبشواي المركزي لتقديم العلاج اللازم لهم.

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق.

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