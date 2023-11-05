مصرع ٣ في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الحر

بسبب الشبورة المائية..

شهدت محافظة القليوبية صباح اليوم الأحد شبورة مائية كثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية.

حيث شهدت الطرق بنها - الإسكندرية والقاهرة الزراعى وطريق بنها - شبرا الحر والطريق الإقليمي وطريق بنها - المنصورة وبنها - الزقازيق والطرق المؤدية لمحافظات المنوفية والدقهلية والشرقية والطرق الفرعية والمناطق الزراعية انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

وشهد طريق بنها الحر بمحافظة القليوبية مصرع 3 أشخاص وإصابة السائق إثر انقلاب سيارة ملاكي، تم إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القليوبية، وتم نقل الجثث والمصاب إلى مستشفى بنها، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حيث تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارًا العميد محمد البطوطى مدير إدارة المرور بالقليوبية بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق بنها الحر، وتوقف حركة المرور بالطريق ووقوع وفيات ومصاب.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمحل الحادث، بقيادة العقيد محمد النوتى وكيل ادارة المرور وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي بيچ اللون تحمل رخصة "م ا ب 3637" نتيجة السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة، وأسفر الحادث عن مصرع 3 اشخاص ، فيما اصيب السائق بإصابات بالغة، وتبين ان جميعهم مقيمين شبين الكوم، وجرى نقل المصاب إلى مستشفي بنها في حالة صحية حرجة.

وتمكنت أجهزة الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق بنها الحر ، عقب رفع آثار الحادث.

وجرى التحفظ على الجثث، لحين انتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية وتقديم العلاج للمصاب، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة التحريات والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

كانت قد حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ظاهرة الشبورة، خلال طقس الأحد.

وقالت الهيئة، في بيان لها أن الظاهرة المؤثرة اليوم هي الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي تصل إلى حد الضباب والتي تقل معها مستوى الرؤية الأفقية لذا يجب على قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر واتباع كافة تعليمات المرور.

وطالبت محافظة القليوبية قائدى المركبات بتوخى الحذر أثناء القيادة حفاظا على سلامتهم.