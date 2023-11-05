الجدول الجديد لقطع الكهرباء بعد تخفيف الأحمال لساعة واحدة

عادت أزمة انقطاع الكهرباء مرة أخرى بعد أن هدأت وتيرتها منذ أغسطس الماضي، وأصبح السؤال السائد بين جميع الأوساط هو موعد انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال في كل محافظة، بعد أن قامت الحكومة باتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم جدول توزيع الكهرباء في محافظات مصر المختلفة.

وتهدف الحكومة من تلك الإجراءات إلى تخفيف الأحمال الكهربائية وتوزيعها على فترات زمنية محددة في اليوم، وهذه الخطوة تهدف إلى توفير التيار الكهربائي بشكل متوازن ومنتظم للمواطنين والمؤسسات.

وأوضحت الحكومة أن أسباب انقطاع الكهرباء في مصر ترجع إلى ارتفاع معدل درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية مقارنة بالأعوام السابقة، إضافة إلى زيادة استهلاك معدلات الغاز في مصر، والتي ارتفعت بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي.

وتابعت أن العالم يتأثر حاليًا بظاهرة التغير المناخي والتي أثرت على استهلاك الغاز، بالإضافة إلى حدوث اضطراب في توريد كميات غاز كانت تأتي إلى مصر من الخارج وتصل نسبتها إلى 800 مليون قدم مكعب يوميًا وأصبحت غير موجودة، فضلًا عن انخفاض معدلات توليد الطاقة من المصادر المتجددة.

وفي هذا الإطار أعلنت بعض المحافظات عن مواعيد تخفيف الأحمال بها للتسهيل على المواطنين إتمام المهام المسندة إليهم قبل انقطاع التيار الكهربائي، بعد خفض ساعات انقطاع الكهرباء إلى ساعة واحدة بدلًا من ساعتين، وذلك بعد أن أكدت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مركز التحكم القومي تلقى تعليمات جديدة أول أمس الجمعة، بالعودة إلى نظام الساعة الواحدة لخطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء بعد توافر إمداد الوقود والغاز الطبيعي إلى محطات توليد الكهرباء لإنتاج الطاقة اللازمة للتشغيل.

الكهرباء

وترصد بوابة الوفد في سياق السطور التالية جدول انقطاع الكهرباء في القاهرة والمحافظات بعد عودة تخفيف الأحمال لساعة واحدة فقط:

القاهرة الكبرى: والتي تضم محافظات القاهرة والجيزة فإن جدول تخفيف الأحمال يكون وفق خطة واحدة، قائمة على قطع الكهرباء لمدة ساعة بالتبادل بين المناطق المختلفة، إذ يبدأ ذلك في تمام الساعة 11 صباحا، وحتى 12 منتصف الليل.

محافظة الإسكندرية: تتبع محافظة الإسكندرية الخطة ذاتها في القاهرة والجيزة حيث تم تغيير مواعيد تخفيف الأحمال في الإسكندرية لتكون 13 ساعة في اليوم بدءًا من الساعة 11 صباحًا بدلًا من الساعة 12 ظهرًا، حيث تم تقسيم فترة الانقطاع لتكون ساعة لكل مجموعة من المناطق.

محافظة القليوبية: تختلف خطة تخفيف الأحمال في محافظة القليوبية عن القاهرة والجيزة والإسكندرية إذ يتم تنفيذ خطة انقطاع الكهرباء بشكل يومي لمدة ساعتين بالتبادل بين المناطق وبعدها على مدار 24 ساعة.

محافظة كفر الشيخ: يبدأ جدول تخفيف الأحمال في كفر الشيخ من الساعة 1 ظهرا، وحتى الساعة 9 مساء، ما يعني أن عدد ساعات تخفيف الأحمال بها يصل إلى 8 ساعات فقط.

محافظة مطروح: وتعد محافظة مطروح من أقل المحافظات في عدد ساعات تخفيف أحمال الكهرباء، إذ تصل إلى 4 ساعات فقط، فتنقطع الكهرباء لمدة ساعة بالتبادل بدء من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 3 مساء.

أما محافظات سوهاج والدقهلية والشرقية والبحيرة وبني سويف والمنيا والفيوم وأسوان، فتمتد مدة تخفيف الأحمال إلى 12 ساعة في اليوم، حيث تبدأ عملية انقطاع الكهرباء في أول منطقة في تمام الساعة 12 ظهرًا، ثم تنقلب بين المناطق على مدار اليوم حسب جدول زمني تم تحديده.