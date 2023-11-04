فصل الكهرباء اليوم عن مدينة رأس غارب بالكامل

أفادت هندسة كهرباء رأس غارب أنه سوف يتم فصل الكهرباء اليوم السبت عن مدينة رأس غارب بالكامل من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثامنة صباحا

وذلك لصيانة محطة المحولات

وأكد مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أنه عادة

ما يتم فصل التيار الكهربائي لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال والتى تجرى بشكل دوري كإجراء احترازي لعدم فصل التيار الكهربائي بطريقة مفاجئة أو عمل مناورة طوارئ. حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التي سيجرى فصل التيار عنها.