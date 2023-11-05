المواد البترولية: ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الاستهلاك وراء تخفيف أحمال الكهرباء

قال المهندس حسن نصر حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، إن السبب في زيادة برنامج عدد ساعات تخفيف الأحمال يرجع إلى ارتفاع عالمي للطاقة، وارتفاع أسعار المازوت ليتجاوز 92 دولار برلنت للبرميل، وأيضًا ارتفاع أسعار الطاقة المستخدمة في محطات الكهرباء دفعت الدولة إلى برنامج تخفيف الأحمال حتى لا يتم تحميل المواطن أعباء إضافية، وخاصة أن جميع الدول الأوربية تتبع سياسة تخفيف الأحمال ويتم قطع التيار الكهربائى خلال محددة يتم إعلانها كما فعلت الدولة خلال فصل الصيف.

لافتًا إلى انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة (الرياح- الشمسية- المائية) فى نفس الفترة عن العام السابق.

وأضاف أن انخفاض الطاقة المولدة من المصادر المتجددة، نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق، وكذلك الزيادة فى إستهلاك الكهرباء من الغاز تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر من 800 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى صفر.

وأشار إلى أن الشرق الأوسط ينتج أكثر من 60 % من الطاقة العالمية ، ويشهد صراعات في فلسطين وليبيا واليمن والسودان وغيرهما مما أثر على إنتاج النفط.

مؤكدًا أن تحسن حالة الطقس لن يؤثر بانتهاء برنامج تخفيف الأحمال.