المستندات المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

حددت مديريات التربية والتعليم بمختلف محافظات الجمهورية الأوراق المطلوبة من طلاب الشهادة الإعدادية للتقديم لعمل استمارة امتحانات الفصلين الدراسي الأول والثاني لعام الحالي 2023 – 2024.

ويبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى طريقة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك مع اقتراب امتحانات الشهادة الإعدادية والتي من المقرر أن تعقد في شهر يناير المقبل.

وترصد “بوابة الوفد” في سياق السطور التالية الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 وطريقة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة:

الأوراق المطلوبة للتقديم على استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

2 صورة من شهادة ميلاد الطالب، كمبيوتر.

7 صور حديثة خلفية بيضاء مكتوب اسفلها اسم الطالب.

أصل رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، من مكاتب البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.

أصل رسم الامتحان تسدد في البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.

صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مكتوب عليها رقم التليفون.

استمارة التقديم الإلكترونية والتي ستتم طباعتها من الموقع الإلكتروني بعد التأكد من صحة البيانات الموجودة بها.

تسليم تلك الأوراق في حافظة بلاستيك وتسلم بالمدرسة.

يتم ملء استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة التقدم للامتحان للعام الدراسي 2023-2024.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية عبر موقع الوزارة

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم من خلال الرباط التالي:

https://moe-register.emis.gov.eg/

النقر على تسجيل الدخول وإدخال البريد الالكترونى الخاص بالطالب ومن ثم الرقم القومي، وفى حال عدم وجود حساب خاص بالطالب يقوم بالنقر على إنشاء حساب.

إدخال كود الطالب الذى قام باستلامه من المدرسة، وبعدها النقر على أيقونة ” التحقق من البيانات”.

إدخال رقم هاتف الطالب أو رقم هاتف ولي الأمر.

إدخال بريد الكترونى بديل، سوف يتم بعدها عرض حساب البريد الموحد وكلمة السر، ثم يتم بعد ذلك الرجوع مرة أخرى للموقع الرئيسى وتسجيل الدخول وإدخال كلمة السر.

ستظهر الصفحة الخاصة بـ استمارة الشهادة الاعدادية، ثم يقوم الطالب بإدخال جميع البيانات المطلوبة والنقر على كلمة حفظ.

يقوم بعد ذلك بطباعة الاستمارة ليتم تقديمها إلى المدرسة.