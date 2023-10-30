وزير التربية والتعليم يوجه بإعلان نظام امتحانات الشهادة الإعدادية

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بالإعلان الفوري لنظام امتحانات الشهادة الإعدادية في كل محافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم مع مديرى المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، لمتابعة العملية التعليمية، واستعراض القرارات والإجراءات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية، بحضور خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية.

وشدد وزير التربية والتعليم على مديري المديريات التعليمية بضرورة الإعلان الفورى لكل مديرية عن نظام الامتحان، إذا ما كان بنظام البوكليت، أو بنظام العام الماضى، وفقا لظروف كل مديرية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الغش في الامتحانات.

وزير التربية والتعليم يسمح بإعداد اختبارات الشهر في المدارس

وبالنسبة لاختبارات الشهور للمراحل التعليمية للنقل، وجه وزير التربية والتعليم بالسماح بإعداد هذه الاختبارات داخل المدرسة، بالتنسيق بين مديرى المدارس والإدارات التعليمية.

وفيما يتعلق بمجموعات الدعم المدرسي، أشار وزير التربية والتعليم إلى أن مجموعات الدعم المدرسي ستكون أحد أدوات تقييم مديري المديريات ومديري عموم الإدارات.

ووجه وزير التربية والتعليم بتوفير كل وسائل الدعم للطلاب بهذه المجموعات، وتوفير المعلمين المتميزين، والمشهورين، والقاعات المناسبة، بالإضافة إلى حرية اختيار الطلاب للمعلمين.



وخلال الاجتماع، أصدر الدكتور رضا حجازى عددا من التوجيهات، حيث شدد على مواصلة تفعيل الغياب للمراحل التعليمية المختلفة وخاصة لمرحلتي الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية، والعمل على جذب الطلاب للمدارس عن طريق تنفيذ المسابقات والأنشطة المختلفة.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى الحرص على مواصلة تنفيذ فترات المشاهدة للقنوات التعليمية "مدرستنا"، والإعلان عن جداول فترات البث.

وشدد وزير التربية والتعليم على استمرار دور المتابعة الميدانية للمديريات والإدارات التعليمية، لمتابعة انضباط سير العمل وانتظام الدراسة بجميع المدارس؛ حرصًا على تقديم خدمة تعليمية متميزة بجميع المؤسسات التعليمية.

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة الحرص على توافر أعلى معدلات وسائل الأمن والسلامة للطلاب وكافة العاملين فى المؤسسات التعليمية، حفاظا على سلامتهم، ومتابعة أعمال الصيانات الدورية من خلال تقارير المسئول عن الصيانة فى كل مدرسة.



