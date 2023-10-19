ضوابط امتحانات شهر أكتوبر لطلاب المدارس اليابانية

أعلنت المدارس المصرية اليابانية ضوابط أداء امتحانات شهر أكتوبر الجاري للعام الدراسي 2023-2024.

وأوضحت المدارس المصرية اليابانية أنه سيتم إعلان جدول امتحانات شهر أكتوبر قريبا للمرحلة الابتدائية من الصف الرابع الابتدائي.

ضوابط امتحانات شهر أكتوبر

- ممنوع الغياب نهائيًّا لأى طالب أو طالبة أثناء امتحانات شهر أكتوبر .



- في حالة المرض على الطالب أثناء انعقاد امتحانات شهر أكتوبر أن يحضر إلى الامتحان متخذًا كافة الإجراءات الأحترازية حيث أنه يمتنع على الطالب تجاهل هذه الإجراءات و سنقوم بمتابعته.



- خلال امتحانات شهر أكتوبر سيكون اليوم الدراسي كاملًا وسيعقد الامتحان في الحصة (الثالثة والرابعة).



- ممنوع انصراف الطالب من المدرسة خلال امتحانات شهر أكتوبر إلا بعد انتهاء اليوم الدراسي.



- ممنوع تواجد أولياء الأمور داخل المدرسة خلال فترة الامتحانات .



- حضور الطالب في امتحانات شهر أكتوبر يكون بالزى المدرسي ويمنع الزي المخالف.



- على الطالب أن يلتزم بحضور امتحانات شهر أكتوبر ومعه أدواته المدرسية الخاصة.



توزّع درجات الصفوف الدراسية الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية على النحو التالي: 60 درجة للاختبارات التحريرية، و35 درجة للمهام الأدائية، و5 درجات للمواظبة على الحضور لتكون الدرجة النهائية 100 درجة.

ويعتمد نظام التقييم في المرحلة الابتدائية على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة التي تبلغ 12 اثنى عشر مقررًا، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو.

وبالنسبة لتقييم مقرر القيم واحترام الآخر يتم إجراء تقويم تكويني: يقيم المعلم فيه سلوك الطلاب، وفقًا لمعدلات أدائهم، في ضوء نواتج التعلم الخاصة بالقيم التي يتضمنها المنهج المقرر، باستخدام مقياس الأداء.

أما مقررات التربية الفنية، والتربية البدنية والصحية، والتربية الموسيقية، وأنشطة التوكاتسو يُقيم المعلم أداء الطلاب، وَفْقَ نواتج التعلم الخاصة بكل مادة التي يتضمنها المنهج الدراسي، ويُشار إليها بــ(اجتاز- لم يجتز).

ويشمل تقييم الطالب رصد نقاط التميز، وتشخيص جوانب الضعف إلى جانب نتيجة تقييم الميول والاتجاهات.

