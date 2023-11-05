الوداد وصن داونز.. مواجهة بعنوان "الثأر" ورد الاعتبار

ينتظر عشاق الكرة الإفريقية مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع الوداد المغربي بنظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة النهائية من بطولة دوري السوبر الإفريقي.

مشوار الوداد وصن داونز في الدوري الإفريقي

شهد مشوار الوداد وصن داونز في الدوري الإفريقي صعوبة كبيرة، فقد ألتقي الفريق المغربي بـ إنيمبا، والتي انتهت بفوز وداد الأمة بنتيجة 4/0 بمجموع المباراتين، في الدور ربع النهائي من المسابقة.

بينما استطاع تحقيق الفوز على الترجي بركلات الترجيح بـ 5/4، بعدما انتهت المباراتين بالتعادل الإيجابي 1/1 بمجموع المباراتين.

في المقابل، حقق صن داونز الفوز على بترو أتلتيكو بنتيجة 2/0 بمجموع المباراتين، في الدور ربع النهائي من المسابقة، بينما تغلب على الأهلي بنتيجة 1/0، بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف ببريتوريا، ليتعادل سلبيًا في القاهرة.

صن داونز يبحث عن رد الاعتبار أمام الوداد

يبحث صن داونز عن رد الاعتبار أمام الوداد المغربي في نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي، والتي تنطلق في الثامنة من مساء اليوم الأحد.

وشهد الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي مواجهة الوداد المغربي أمام صن داونز، حيث تعادل الفريقان بدون أهداف في مباراة التي شهدها مركب محمد الخامس بالمغرب.

بينما نجح الفريق المغربي في التعادل بهدفين لمثلهما في مباراة الإياب، حيث كان الفريق الجنوب إفريقي متقدمًا بهدفين مقابل هدف واحد، قبل أن يحرز وداد الأمة هدف الصعود في اللحظات الأخيرة من المباراة.