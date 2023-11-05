جدول مباريات اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم مواجهات من العيار الثقيل في عدد من الدوريات العالمية والمحلية والسعودية، اليوم الأحد 5/11/2023، والتي من المتوقع أن تشهد إثارة ومتعة كبيرة.

مباريات الدوري المصري

يلتقي الإسماعيلي بنظيره طلائع الجيش، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "ON Time Sports 1 HD".

فيما يواجه مودرن فيوتشر فريق إنبي، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "ON Time Sports 2 HD".

بينما سيلعب المصري أمام البنك الأهلي، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة " ON Time Sports 2 HD".

مباريات الدوري السعودي اليوم الأحد

ويلعب التعاون أمام ضمك، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC EXTRA 1 HD".

فيما يواجه الحزم نظيره الوحدة، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC EXTRA 2 HD".

ويلتقي الأهلي بالرياض، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC1 HD".

نهائي دوري السوبر الإفريقي بين الوداد وصن داونز

يلتقي الوداد المغربي بـ صن داونز، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قنوات "AD SPORTS 1"، "beIN Sports HD"، "ON Time Sports"، "SSC HD".

مواجهات قوية في الدوري الإنجليزي اليوم

وعلى صعيد الدوري الإنجليزي، فيلتقي نوتينجهام فورست بـ أستون فيلا، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

بينما يواجه لوتون تاون نظيره ليفربول، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مواجهات الدوري الإسباني

يواجه جيبورتيفو ألافيس أمام ألميريا، في تمام الثالثة مساءً بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

ويلعب فالنسيا أمام غرناطة، في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

فياريال ضد أتلتيك بيلباو، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

ريال مدريد ضد فاليكانو، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

مباريات الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا ضد مونزا، في تمام الواحدة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثانية والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

كالياري ضد جنوى، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

روما ضد ليتشي، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

فيرونتينا ضد يوفنتوس، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

مواجهات الدوري الألماني

فولفسبورج ضد فيردر بريمن، في تمام الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

هايدنهايم ضد شتوتجارت، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

ليون ضد ميتز، في تمام الثانية مساءً بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

تولوز ضد لوهافر، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 2".

ستراسبورج ضد كليرمون فوت، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 6".

نانت ضد ستاد ريمس، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة " beIN Sports HD Xtra 1".

موناكو ضد ستاد بريست، في تمام السادسة وخمس دقائق بتوقيت مصر، السابعة وخمس دقائق بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".