كورة لايف الآن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي ، المدرب الهولندي إريك تين هاغ يواجه تحديات كبيرة في مشواره مع مانشستر يونايتد، حيث تعرض الفريق لنتائج سلبية في مختلف المسابقات. تراجع الفريق عن المنافسة على اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز وخرج من كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة على يد نيوكاسل، بالإضافة إلى تصدره مجموعته بصعوبة في دوري أبطال أوروبا.

تزداد ضغوط الجماهير وتراجع الصبر مع تراجع أداء الفريق. مباراة فولهام تعتبر مهمة جدًا لتين هاغ وفريقه من أجل تصحيح المسار وتحسين وضع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

إذا كنتم تبحثون عن القنوات التي ستنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام، فسيتعين عليكم متابعة التغطية التلفزيونية للمباراة عبر القنوات الرياضية المحلية أو العالمية. تأكدوا من التحقق من القنوات والجداول المحددة لبلدكم لمعرفة القناة الناقلة للمباراة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصريّة للدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتبث مباراة فولهام ومانشستر يونايتد عبر قناة "بي إن سبورتس " بصوت المعلق حفيظ الدراجي وانطلاقا من الثالثة والنصف بتوقيت السّعودية والثانية والنصف بتوقيت مصر والرابعة والنصف بتوقيت الإمارات.

قناة BEIN SPORTS 1 HD على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

قناة BEIN SPORTS 1 HD على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

اضغط هنا لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد وفولهام أونلاين؟

توفر شبكة "بي إن سبورتس" خدمة إضافية لمشاهدة المباريات المباشرة عبر تطبيق "TOD" وهو تطبيق مدفوع، يوفر للمشاهد جميع مباريات كرة القدم التي تبث عبر قنوات "بي إن سبورتس" بالإضافة إلى إنتاجات أخرى فنية وترفيهية.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

المباراة

توقيت السّعودية توقيت مصر

توقيت الإمارات القنوات الناقلة فولهام -مانشستر يونايتد

15:30

14:30

16:30 BEIN SPORTS HD 1

ملعب المباراة: كرافين كوتاج

البطولة: الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 11

معلق المباراة: حفيظ الدراجي

حكم المباراة: جون بروكس