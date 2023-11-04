مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي ، وفي إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" لموسم 2024/2023، يستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة فولهام على أرضية ملعب "كرافين كوتاج" في مباراة تعتبر حاسمة بالنسبة للفريق.

يأتي هذا اللقاء بعد هزيمة مذلة تعرض لها مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية، حيث انتهت المباراة بفوز نيوكاسل بثلاثة أهداف نظيفة. وهذا الخسارة تزيد من ضغوط الفريق، خاصة أنه يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليج.

مانشستر يونايتد لعب عشر مباريات في الدوري حتى الآن، حقق فيها خمس انتصارات وتعرض لخمس هزائم، ولم يحقق أي تعادل حتى الآن. خسارة الديربي أمام السيتي بثلاثة أهداف نظيفة أمام جماهيره في ميدانه أثارت جلطة الجماهير وزادت من ضغوط المشجعين.

بالنظر إلى هذا الوضع، فإن مباراة فولهام تأتي بأهمية كبيرة لمانشستر يونايتد لإعادة الثقة وتحسين مكانته في جدول ترتيب الدوري. سيكون عليهم الاستعداد بشكل جيد وتقديم أداء جيد للفوز في هذه المباراة واستعادة التوازن في مسار الموسم.

إلى جانب تراجع أداء مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، واصل الفريق تراجعه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. ظهر الفريق بأداء باهت وضعيف في المسابقة الأوروبية، مما أثار قلقاً كبيراً بين جماهير الشياطين الحمر.

مانشستر يونايتد يتنافس في المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا، حيث يشارك مع بايرن ميونخ الألماني وجالطة سراي التركي وكوبنهاجن الدنماركي. إن وضع الفريق في هذه المسابقة يشكل تحديًا كبيرًا، خاصة أمام فرق قوية مثل بايرن ميونخ.

من المهم بالنسبة لمانشستر يونايتد أن يعيد ترتيب أوراقه ويعمل على تحسين أدائه في دوري أبطال أوروبا من أجل تحقيق نتائج أفضل والمنافسة بقوة في هذه المسابقة الرياضية الهامة.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام بث مباشر

وسقط في الجولة الأولى أمام بايرن ميونخ برباعية مقابل ثلاثة أهداف، ثم تلقى الهزيمة مجدداً في الجولة الثانية أمام جالطة سراي بثلاثية مقابل هدفين، قبل أن يحقق فوزاً بشق الأنفس أمام كوبنهاجن الدنماركي بهدف نظيف، ولولا براعة أونانا في التصدي لركلة الجزاء في الدقيقة الأخيرة لفشل اليونايتد في حصد الثلاث نقاط.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وفولهام في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره فولهام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» هذا الموسم، غداً السبت الموافق 4 من شهر نوفمبر الجاري.

وتنطلق مباراة مانشستر يونايتد وفولهام في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

وتُنقل مباراة مانشستر يونايتد وفولهام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» هذا الموسم 2024/2023، عبر شاشة قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات المسابقة الإنجليزية.