محمد موسى يكشف خطة أمريكا و إسرائيل لإعادة تقسيم المنطقة العربية (فيديو)

كشف الإعلامي محمد موسى، خطة الاحتلال الإسرائيلي بمساعدة أمريكا لإعادة تقسيم المنطقة العربية وتصفية حزب الله اللبناني.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، بعد انتهاء عدوان الهولوكوست الإسرائيلي على قطاع غزة، سيبدأ السيناريو التاني من المخطط وسيكون إثارة غضب لبناني ضد سلوك حزب الله، حتى يتم التوجه لحزب الله عسكريا وتصفيته، لافتا إلى أن المنطقة كلها معرضة لحرب إقليمية، بسبب الإصرار علي تنفيذ خطة اتفاقية سايكس بيكو الجديدة.

مخططات أمريكية- إسرائيلية تستهدف إقامة مستوطنات في دول أخرى غير فلسطين

وأوضح محمد موسى، أن الشيء الوحيدة الذي يمكن له أن يوقف هذه المخططات هي أن نتحد كبلاد وشعوب عربية ويكون لنا وقفة رجل واحد.

وحذر محمد موسى، من المخططات الأمريكية- الإسرائيلية التي تستهدف إقامة مستوطنات تحت السيادة الأمريكية في دول أخرى غير فلسطين، وإعادة نعمة ترسيم حدود الوطن العربي.

وأضاف محمد موسى أن هناك مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي يتحدث عن إعادة ترسيم الحدود حول تحليل دي إن إيه، كون الإسرائيليين كانوا مقيمين في مختلف دول العالم .

المخطط يستند على اتفاقية دولية مسجَّلة بالأمم المتحدة سنة 1991



وتابع : “المخطط يستند على اتفاقية دولية مسجَّلة بالأمم المتحدة سنة 1991 تحت هذا الاسم، تؤكد أن الشعوب الأصلية هم أصل المنطقة ويتم إثباتهم عبر أبحاث الحمض النووي والجينات والتراث والتاريخ والوثائق، ومجرد الاتفاق عليهم فيعني إعطاءهم حقهم الذي حرموا منه”.



وأردف محمد موسى: "اليهود دائماً يدعون أنهم شعوب هُجِّرت تهجيا قسريا، وبالتالي سيطالبون رسميا بعودتهم للدولة التي هجّرته ويحصلوا على ممتلكاتها المزعومة مع تعويض يساوي ثمنها بالقيمة السوقية الحالية.

إدِّعاءات الصهاينة بشأن تهجيرهم من الدول العربية



وأوضح: "كمان يشتركوا في إدارة الاقتصاد، لأنهم على حد زعمهم وادعائهم حُرموا من خيرات البلد، وهذا يتوافق مع إدِّعاءات الصهاينة بشأن تهجيرهم من الدول العربية وادِّعاءاتهم بأنهم أصل المنطقة، خاصة منطقة شمال إفريقيا والجزيرة العربية وأن شعوبنا العربية هم مهجّرون.. "يعني لو كام يهودي كانوا مقيمين في أي دولة عربية فهييجي يقولك أحنا لنا حق فيها .. شغل فجور يعني" .





