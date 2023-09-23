محمد موسى لنقابة الموسيقين: هل محمد رمضان فوق القانون أم تخافون منه (فيديو)

شن الإعلامي محمد موسى، هجوما حادا على الفنان محمد رمضان بسبب تعمده الغناء بدون فرقة موسيقية، في مخالفة لقرارات نقابة المهن الموسيقية .



وأشاد محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، مساء اليوم بقرارات نقابة الموسيقيين بقيادة الفنان مصطفي كامل لإعادة تنظيم مهنة الغناء والموسيقي في مصر، معقبا: "لكن لما أشوف واحد زي محمد رمضان ولا معاه تصريح غنا ولا بيعرف أساساً يغني طالع مرة عريان والتانية بيغني بالفلاشة ضارباً بقرارات نقابة الموسيقيين عرض الحائط فلازم أسأل سؤال مهم وبيطرح نفسه هو الراجل ده فوق القانون ولا هتقولولي إنه مش عضو عندنا وعضو في نقابة الممثلين".

أين قرار هاني شاكر بشأن محمد رمضان



وتابع: “هناك قرارتم اتخاذه من نقابة الموسيقيين في ولاية الفنان هاني شاكر بشأن محمد رمضان وأخر معلومة لدينا أنكم طلبتم من نقابة الممثلين التحقيق في الأمر”، معقبا: " الموضوع من ساعتها مات وشبع موت .. ليه ؟ أنا عايز أعرف ليه ؟ من حقي أعرف طيب دلوقتي هتقولولي نفس المبرر ولا هيكون في قرار بخصوصه زي قرار وقف حفلة الماسوني ترافيس سكوت عشان كل الوسط الفني وغير الفني يعرف أن الكل أمام مجلس إدارة الموسيقيين متساويين منتظر رد من السيد نقيب الموسيقيين لأن دي أسمها محاصصة أو أن الناس تفهم أنكم خايفين من محمد رمضان".

