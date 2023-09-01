محمد موسى يهاجم مطربة "تيجي نتجوز بالسر" وحسن شاكوش (شاهد)

هاجم الإعلامي محمد موسى، المطربة السورية سارة زكريا صاحبة أغنية "تيجي نتجوز بالسر"، بسبب إهانتها الجمهور المصري خلال حفلها الأخير بالساحل الشمال حينما قالت للجمهور: “هما كلهم هنا بيضربوا برشام ولا إيه؟”.

أوضح “موسى” خلال تقديمه برنامج “خط أحمر” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، مساء اليوم الجمعة، أن:" هذه أخلاق فنانين يا حاجة ده كلام، إنتي مش واخده بالك إن ده سب وقذف طبقًا لقانون العقوبات، إنتي بتعملي كده ليه؟ .. أنا لو من جمهورك محضرش حفلاتك تاني خالص".

من جهتها أعلنت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل في بيان رسمي لها، وقف التعامل مع المطربة السورية سارة زكريا، وتحويلها للتحقيق بعدما أثارت جدلًا كبيرًا بشأن تصريحاتها في حفلها الأخير بالساحل الشمالي.

كما فتح الإعلامي محمد موسى، النار على مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، بعد إهانته وانفعاله على الجمهور خلال حفله الأخير بالساحل الشمالي، قائلًا: "حسن شاكوش ممسك ميكرفونه موجهًا حديثه للجمهور، قائلًا: "اللي ما يكملش في ستين ألف داهية"، مطالبًا نقابة المهن الموسيقية بضرورة التدخل في الأزمة وإحالة الواقعة للتحقيق، كما حدث مع مؤدي المهرجانات كزبرة والبحراوي وحمو بيكا، "لازم ده كمان ييجي في السكة".

تابع : "الجمهور ده اللي بيدفعلك تمن حفلتك وهو اللي عملك شاكوش ولا أدوم، إهانة الجمهور المصري خط أحمر أوعى تخطيه أنت ولا غيرك، و أوعى تفكر إننا هنطبطب عليك، أنا واثق إن حساب نقابة المهن الموسيقية معاك هيكون حساب عسير، مش غرامة 50 ألف جنيه ولا وقف أسبوع، دي إهانة للجمهور يا معلم حسن".