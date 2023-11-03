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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مراسلة القاهرة الإخبارية تشكو من الاختناق بالغاز: الاحتلال يخطط لإخراس الإعلام

دانا أبو شمسية مراسلة
دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة

قالت دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إنها أصيبت باختناق اليوم خلال تغطيتها الصحفية نتيجة قصف قوات الاحتلال لغازات أثناء تأدية عملها، مضيفة : "الاحتلال يرغب في حجب التغطية الصحفية لكننا مستمرون في عملنا".

وأضافت أبو شمسية،  خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن 28٪ فقط من الإسرائيليين يؤيدون التوغل البري، بينما 49% من الشارع الإسرائيلي يرفضون التوغل.

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وأوضحت أن هناك عدم رضا في الشارع الإسرائيلي عن العمليات البرية وانعكاساتها على المحتجزين لدى فصائل المقاومة، وأنهم طالبوا أن يكون لديهم اجتماع مع الكابينت، وحملوا المسئولية لنتنياهو، أنه لا يهتم لحياة المحتجزين.

ولفتت إلى أن الكثير من الإسرائيليين يرون أن نتنياهو يعمل هكذا لتحقيق مكاسب سياسية تحميه من الإطاحة به، فحزب الليكود لديه 22 مقعدًا فقط، وإذا أجريت انتخابات خلال عامين، لن يكون هناك تمثيل لحزب الليكود.

وأضافت أن الحكومة الحالية، هي الحكومة الأكثر يمينية، وتصر على أنها لن تقبل بوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع كلهم أصروا على عدم وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أن الاحتلال يطالب الفلسطينيين بالنزوح من الشمال للجنوب، وأثناء النزوح يقومون بقصفهم، في عملية إبادة جماعية.

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