كارثة طبية في غزة.. فواد عودة يتحدث عن الوضع الصحي والانساني في فلسطين





أدان البروفيسور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية و نقيب الاطباء من اصل اجنبي في ايطاليا و محاضر في عديد من الجامعات الإيطالية، ما يحدث من مجازر في قطاع غزة بدولة فلسطين من قبل الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

واقترح فواد عودة، في اجتماع ممثلين للجاليات العربية و الفلسطينية في أوروبا الذي تم تنسيقه من مؤسسة الإبداع الفلسطيني الدولية، بنشر الأخبار بجميع اللغات الأوروبية على الصحف و التلفزيونات و الاذاعات الإيطالية و الأوروبية، الخاصة بما يحدث في قطاع غزة من قصف المستشفيات والمدارس التي تأوي الكثير من الفلسطينيين، فضلا عن الكارثة الطبية التي توجد هناك.

ووجه " عودة"، نداء إلى جميع الجاليات العربية و الفلسطينية في أوروبا لتركيز العمل بنشر الأخبار في جميع اللغات الأوروبية على الصحف و التلفزيونات و الاذاعات الإيطالية و الأوروبية، لما يحدث في قطاع غزة من قصف المستشفيات والمدارس التي تأوي الكثير من الفلسطينيين، فضلا عن الكارثة الطبية التي توجد هناك.



وتابع : " فقط هكذا نقدر ننشر الكارثه الصحية و الانسانيه الكبيرة في غزة و فلسطين، وعمل نشاطات فقط على واتساب و فيسبوك و الكلام فقط بين بعض ليس هي الحل المطلوب".

وقد شارك الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية، في المظاهرات الكبرى التي اندلعت بالعاصمة الإيطالية روما، منذ صباح اليوم، والتي جمعت كل الأطراف الفلسطينية والجاليات العربية وسط حضور كبير من الشباب من أصل عربي، إضافة لتواجد ضخم من الشباب والطلاب الإيطاليين.

وأكد “عودة”، عن تواجد كبير من النساء والشباب بمظاهرات روما لدعم القضية الفلسطينية مشهد يعزز مشاعر القومية العربية المتواجدة لدى قطاع كبير من الإيطاليين من أصل عربي حتى بالأجيال الجديدة، لافتًا إلى أهمية هذا الأمر أمام الإعلام الإيطالي والإعلام العالمي، خاصة في ظل تعاطف كبير من الشعوب الأوروبية مع غزة وهو ما يجب تعزيزه من خلال الإعلام الغربي.

