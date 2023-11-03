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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سيدات يد الزمالك يهزمن سموحة في دوري المرتبط للمحترفين

الزمالك وسموحة لكرة
الزمالك وسموحة لكرة اليد سيدات

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره سموحة بنتيجة 27 - 26 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدور الأول لبطولة دوري المرتبط للمحترفين.

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وأشاد الجهاز الفني للفريق بأداء اللاعبات في المباراة وبذلهن قصاري جهدهن لتحقيق الفوز واستمرار النتائج الإيجابية.

ومن المنتظر أن يلاقي "سيدات يد الزمالك" نظيره سبورتنج غدا السبت على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور ذاته.

الجهاز الفني لفريق سيدات يد الزمالك

ويتكون الجهاز الفني لفريق "سيدات يد الزمالك" من؛ أمجد عويس مديراً فنياً ،ورضا حسين مدرباً عاما ، ومحمد السباعي مخططا للاحمال، ومحمد فراج مدرباً لحراس المرمي ، وحبيبة هشام اخصائيا للعلاج الطبيعي.

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