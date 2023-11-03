الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الدوري المصري

مصطفى زيكو يدرك التعادل لـ زد أمام الزمالك

مصطفى زيكة لاعب زد
مصطفى زيكة لاعب زد

أدرك نادي زد هدف التعادل أمام نظيره الزمالك، فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات بطولة الدوري العام المصري لكرة القدم.

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روي فيترويا يتابع مباراة الزمالك وزد من المدرجات

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الزمالك وزد.. تقدم الأبيض بهدف نظيف بعد مرور نصف ساعة

وشهدت الدقيقة 32 من عمر المنعطف الأول احراز مصطفى زيكو هدف التعادل لفريق زد فى شباك نادي الزمالك لتصبح النتتيجة هدف لمثله.

تشكيل زد أمام الزمالك في الدوري 

حراسة المرمي: علي لطفي 

خط الدفاع: محمد سمير، محمد اسماعيل، مصطفي العش، علي جمال 

خط الوسط: محمد أشرف، بيتر موتوموسي، عبدالله مجدي، محمد عاطف قطه 

خط الهجوم: شادي حسين  ، مصطفي زيكو

ويتواجد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وأيمن عبد العزيز مدرب الفراعنة بمقصورة استاد القاهرة الدولي لمتابعة لقاء الزمالك و زد ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز. 

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