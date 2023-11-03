مصطفى زيكو يدرك التعادل لـ زد أمام الزمالك

الدوري المصري

أدرك نادي زد هدف التعادل أمام نظيره الزمالك، فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات بطولة الدوري العام المصري لكرة القدم.

وشهدت الدقيقة 32 من عمر المنعطف الأول احراز مصطفى زيكو هدف التعادل لفريق زد فى شباك نادي الزمالك لتصبح النتتيجة هدف لمثله.

تشكيل زد أمام الزمالك في الدوري

حراسة المرمي: علي لطفي

خط الدفاع: محمد سمير، محمد اسماعيل، مصطفي العش، علي جمال

خط الوسط: محمد أشرف، بيتر موتوموسي، عبدالله مجدي، محمد عاطف قطه

خط الهجوم: شادي حسين ، مصطفي زيكو

ويتواجد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وأيمن عبد العزيز مدرب الفراعنة بمقصورة استاد القاهرة الدولي لمتابعة لقاء الزمالك و زد ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.