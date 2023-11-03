الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

روي فيترويا يتابع مباراة الزمالك وزد من المدرجات

روي فيتوريا يتابع
روي فيتوريا يتابع مباراة الزمالك و زد

يتواجد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر وأيمن عبد العزيز مدرب الفراعنة بمقصورة استاد القاهرة الدولي لمتابعة لقاء الزمالك و زد ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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الزمالك وزد.. تقدم الأبيض بهدف نظيف بعد مرور نصف ساعة

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رسالة غامضة من أحمد فتوح بعد استبعاده من قائمة الزمالك أمام زد

ويضم تشكيل الزمالك كل من: 

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع:  حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد .

الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف روقا - أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما.

الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الجزيري – ناصر منسي 

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد  وحاتم سكر وعمر جابر ومحمد طارق  ومحمد حسام بيسو وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار"  ومحمود عبد الرازق شيكابالا وسامسون أكينيولا.

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