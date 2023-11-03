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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الأحد انطلاق فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي 2023Trans-MEA

النقل الذكي
النقل الذكي

تنطلق بعد غد الأحد الموافق 5 نوفمبر  فعاليات  المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وافريقيا 2023Trans-MEA والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي  رئيس الجمهورية  خلال الفترة من ( 5 ) إلى ( 8 ) نوفمبر 2023 تحت شعار "  توطين صناعة وسائل النقل في مصر".

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معرض النقل الذكي يشهد اصطفاف أول قطار كهربائي سريع في مصر

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اصطفاف مشروعات الجر الكهربائي وأول قطار كهربائي سريع في معرض النقل الذكي


وحيث يقام المعرض في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة  وحيث تقوم وزارة النقل حالياً بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات ( الطرق والكباري - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائي - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - النقل النهري ) خلال الفترة من ( 2014-2024 ) باستثمارات 2 تريليون جنيه.

يتضمن المعرض خلال فترة إنعقاده العديد من الفعاليات وهي :-
• اصطفاف بالساحة الخارجية للمعرض لمشروعات الجر الكهربائي ( القطار الكهربائي السريع ، القطار الكهربائي الخفيف، مونوريل شرق وغرب النيل ، الخط الثالث للمترو ) والعربات المطورة لنقل البضائع بالسكك الحديدية " عربة قلاب – عربة غلال " ومزلقان الكتروني ومفاتيح السكة الحديد ووسائل النقل الجماعي الحديثة صديقة البيئة " الأتوبيس الترددي BRT – أتوبيسات العاصمة – تاكسي العاصمة " ولنش بحري تحيا مصر فيبر جلاس.


• جناح لوزارة النقل يضم عدد 12 جهة تابعة للوزارة لعرض المشروعات والأنشطة والخدمات المختلفة ويضم الجناح شاشة رئيسية سيتم من خلالها استعراض اهم المشروعات الجديدة وجهود توطين وزارة النقل لتوطين صناعة النقل وأهم الفرص الإستثمارية في كافة قطاعات النقل  بالإضافة إلي البث المباشر لعدد من المشروعات ( الأذن  بالتشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة والنهائية  للخط الثالث للمترو من محطة الطريق الدائري  والاذن بالتشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل من محطة المشير والأذن بتشغيل مركز السيطرة والتحكم لخط سكة حديد بني سويف/أسيوط من برج المنيا والأذن بتشغيل وافتتاح مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية خاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع ) 
• عقد عدد من الندوات وورش العمل التخصصية في قطاعات النقل المختلفة في كل أيام المؤتمر.


• توقيع مذكرات تفاهم بين الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل مع كبري الشركات العالمية  المتخصصة في مجال النقل.
• كما سيشهد المعرض هذا العام تخصيص ساحة للابتكار لعرض مشروعات وأفكار الشباب من مختلف الجامعات المصرية والمدارس التكنولوجية.

- يشارك في المعرض هذا العام 350  شركة  من مايقارب من  50 دولة.

- تم توفير وسائل نقل جماعي لنقل رواد المعرض من عدد من الميادين الرئيسية بالقاهرة طوال فترة المعرض ( توفير مسارات ربط بين ميدان العباسيه وأرض مصر للمعارض ) بالإضافة لربط  محور المشير ببوابات المعرض بخدمة الأتوبيس الترددي.

- كما تم توفير اتوبيسات لنقل زائري المعرض من خارج القاهرة يومياً وذلك من ( الفيوم – بني سويف – الإسكندرية – المحلة – شبين الكوم – الإسماعيلية – السويس – المنصورة – الزقازيق - فاقوس ) حيث يتم تحرك الأتوبيسات باتجاه القاهرة في الساعة الثامنة صباحاً ويتم العودة في الساعة الخامسة عصراً.

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