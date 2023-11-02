اصطفاف مشروعات الجر الكهربائي واول قطار كهربائي سريع في معرض النقل الذكي

أيام قليلة وتنطلق فعاليات الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الاوسط وافريقيا TransMEA2023 خلال الفترة من ( 5 ) إلى ( 8 ) نوفمبر 2023 والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

اكدت وزارة النقل على تنفيذ اصطفاف بالساحة الخارجية للمعرض طوال فترة المعرض (5-8 ) نوفمبر وذلك لمشروعات الجر الكهربائي ( اول قطار اقليمي من شبكة القطار الكهربائي السريع ، القطار الكهربائي الخفيف LRT ، مونوريل شرق وغرب النيل ، قطارات الخط الثالث للمترو ) عربات نقل البضائع بالسكك الحديدية " عربة قلاب – عربة غلال " ومزلقان الكتروني ومفاتيح السكة الحديد ووسائل النقل الجماعي الحديثة صديقة البيئة " الأتوبيس الترددي BRT – أتوبيسات العاصمة – تاكسي العاصمة " ولنش بحري تحيا مصر فيبر جلاس .

جدبر بالذكر انه يأتي انعقاد الدورة الخامسة للمعرض تحت شعار " توطين صناعة وسائل النقل في مصر " انطلاقاً من توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالعمل علي توطين صناعات النقل السككي بجمهورية مصر العربية ، وحيث قامت وزارة النقل بالتواصل مع مجموعة من الشركات العالمية للإستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككي بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الأفريقية والعربية وحيث تم الشراكة مع عدد ( 8 ) شركات عالمية من خلال ( مذكرات تفاهم / اتفاقيات الشروط والأحكام / عقود ) لإنشاء مصانع متخصصة لتوطين صناعة النقل .



ولقد حقق المعرض نجاحاً كبيراً خلال الدورات السابقة مما كان دافعاً قويا لإتخاد قرار بإقامة المعرض سنوياً لاستعراض التطورات الهائلة والمتلاحقة في تكنولوجيا وصناعة النقل. وحيث يعتبر المعرض كمنصة عالمية تشارك به وزارة النقل والهيئات وكبرى الشركات المحلية والعالمية المنفذة لمشروعات النقل ، بالإضافة إلى حضور السادة وزراء النقل العرب والأفارقة وسفراء الدول وكذلك المؤسسات والهيئات والمجتمعات الدولية .

ويأتي انعقاد المعرض بعد انتقال الحكومة المصرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير وميكنة العمل الإداري بالدولة من خلال أحدث أنظمة التحول الرقمي. كأحد ملامح "الجمهورية الجديدة" التي أرسي قواعدها فخامة رئيس الجمهورية

ويقام المعرض في إطار الاهتمام غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة , وحيث تقوم وزارة النقل حالياً بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات ( الطرق والكباري - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائي - الموانئ البحرية - الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - النقل النهري ) خلال الفترة من ( 2014-2024 ) باستثمارات 2 تريليون جنيه .