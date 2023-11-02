دوري الجمهورية .. أهلي 2007 يفوز على الاتحاد في الجولة العاشرة

تمكن فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ من الفوز على ضيفه الاتحاد بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الخميس على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الجمهورية.



وسيطرت نتيجة التعادل السلبي على مجريات المباراة حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن يحصل الأحمر على ركلة جزاء سجل منها محمد عبد الفتاح «تاحا» هدف التقدم، وبعدها بدقائق قليلة سجل محمد أشرف الهدف الثاني بعد انفراده بحارس المرمى.

وبدأ فريق «أهلي ٢٠٠٧» المباراة بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: إياد مدحت - محمد السيد - كريم عمرو - مازن هاني.

الوسط: زيدان ناجح - محمد عاطف - محمد رأفت - أحمد الشيخ - مصطفى بهجت.

الهجوم: محمد عبد الفتاح «تاحا».

وشارك كريم عيد بدلًا من مازن هاني، ومحمد عاطف بدلًا من زيدان ناجح، ومحمد أشرف بدلًا من كريم عمرو، وياسين عاطف بدلًا من مصطفى بهجت، وزياد وائل بدلًا من ياسين عاطف الذي تعرض للإصابة عقب نزوله بديلًا.

وبهذا الانتصار تمكن فريق أهلي «أهلي ٢٠٠٧» من رفع رصيده إلى النقطة ٢٨ ، بعد تحقيقه الفوز في ٩ مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسرها بركلات الترجيح.

وخلال مشواره بالمنافسات ، فاز فريق «أهلي ٢٠٠٧» على فاركو ٢ - ١، وعلى الداخلية ٥ - صفر، وعلى المنيا ٣ - صفر، وعلى فيوتشر ١ - صفر، وعلى سموحة ٣ - صفر، وتعادل مع إنبي سلبيًّا وخسر بركلات الترجيح ٣ - ٤، وفاز على الجونة ٢ - صفر، وعلى البنك الأهلي ٣ - صفر، وعلى المجد ٢ - ١، وعلى الاتحاد ٢ - صفر، مسجلًا ٢٣ هدفًا مقابل هدفين في مرماه.

تشكيل الجهاز الفني لفريق الأهلي ..

ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ بالأهلي من أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.