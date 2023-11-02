بعثة يد الأهلي تتوجه إلى السعودية الأحد المقبل

تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي إلى المملكة العربية السعودية مساء يوم الأحد المقبل، استعدادًا لخوص منافسات بطولة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب”.





ومن المقرر أن يخوض الفريق الأحمر أولى مواجهاته في المونديال أمام النور السعودي يوم الثلاثاء 7 نوفمبر الحالي.



كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تكليف محمد الغزاوي، عضو المجلس بترأس بعثة الفريق الأول لكرة اليد «رجال» المشاركة في كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» المقرر إقامتها في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 حتى 12 نوفمبر الجاري.

وقام الغزاوي ، بالتأكيد على إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة الحمراء بالتنسيق الكامل مع خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالأهلي.

سلة الأهلي ..

وعلى صعيد منافسات الألعاب الأخرى ، يواجه الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مساء اليوم الخميس نظيره الشمس في إطار منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

وتقام المواجهة صالة سبورتنج ويسعى الفريق إلى الفوز بها لمواصلة الانتصارات

في البطولة.

واستعدادًا للمواجهة عقد الإسباني أوجستي بوش المدير الفني جلسة مع اللاعبين أكد خلالها على ضرورة التركيز الشديد والالتزام بالتعليمات من أجل تقديم عرض جيد وتحقيق الفوز.