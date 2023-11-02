زمالك 2007 يهزم المنيا في بطولة الجمهورية للناشئين

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007، على نظيره المنيا بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الخميس على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء في إطار مباريات الجولة التاسعة لبطولة الجمهورية للناشئين.

أهداف المباراة

أحرز أهداف الزمالك كلا من، محمد حمد "هدفين"، أحمد حسن و حسام عاشور و يوسف محمد السيد و أحمد محمد علي "سينا"، بواقع هدف لكل لاعب.

وقدم لاعبو الزمالك مباراة قوية، و شهد الشوط الأول عدة فرص للفريق الأبيض وتمكن أحمد حسن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 18.

وسيطر الزمالك على مجريات الشوط الثاني وسجل 5 أهداف في الدقائق 54 عن طريق حسام عاشور و 72و 76عن طريق محمد حمد، قبل أن يسجل يوسف محمد السيد الهدف الخامس في الدقيقة 81، قبل أن يختتم أحمد محمد علي "سينا" الأهداف بتسجيل الهدف السادس في الدقيقة 89.

ويقود فريق 2007، أحمد رزق مديرا فنيا، حمدي صالح و أحمد محمد جمال مدربين مساعدين، ياسر سعد مدرب حراس مرمى، مجدي قاصد اداري ، محمد عبد الودود مخطط أحمال، إبراهيم عبد الرحمن إصابات وتأهيل، سيد جاد مهمات.