الزمالك فى معسكر مغلق ومصطفى شلبي خارج القائمة

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو مرانه الأخير اليوم بملعب الترسانه استعدادا لمواجهة زد المقررة مساء الغد باستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

يختار بعدها المدير الفني ٢٠ لاعبا للتجمع فى الساعة الثالثة بأحد فنادق مصر الجديدة في المعسكر المغلق للمباراة لن يكون بينهم الجناح الأيسر مصطفى شلبي بعد إصابته بكدمه قويه فى لقاء إنبى وخضع خلال اليومين الماضيين لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الدكتور محمد أسامه طبيب الفريق وعلاء رجب مخطط الأحمال.

قائمة الزمالك لمواجهة زد

وتضم القائمة محمد عواد ومحمد صبحي لحراسة المرمى وحسام عبد المجيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وحمزه المثلوثي ومحمد طارق وحاتم سكر ومصطفى الزناري في الدفاع وعماد دونجا وعمرو السيسي وأحمد سيد زيزو وحسام بيسو وإيشو ومحمد أشرف روقا لخط الوسط وشيكابالا وابراهيما نداى وسيف الجزيري وناصر منسي.