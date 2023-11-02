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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تضامناً مع فلسطين .. حمزة نمرة يطلق "حكاية طفل" ويطالب بوقف الحرب (فيديو)

حمزة نمرة
حمزة نمرة

تضامن الفنان حمزة نمرة مع القضية الفلسطينية وشعب غزة بأغنيته الشهيرة "حكاية طفل" والتي أصدرها عام 2019، لمساندة أطفال غزة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"  وعلق على الأغنية قائلًا: "اوقفوا الحرب، الحياة والأمل للأطفال".

حمزة نمرة

تفاصيل أغنية حكاية طفل 

أغنية "حكاية طفل" من كلمات محمود فاروق، ألحان وتوزيع: حمزة نمرة، توزيع وتريات: أولف جانسون وهينريك جانسون، والعمل من إخراج: أنس طلبة.

تضامن حمزة نمرة منذ أيام عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة شعب فلسطين قائلا: "قلبي واجعني على اللي ماتوا.. مش عارف أنام من القهر.. فمسكت المصحف وقرأت كلام ربنا فروحي هدأت واتطمنت عليهم، تخيلوا كل اللي كانوا في المستشفى، بآلامهم وأوجاعهم وعطشهم وجوعهم ولهفتهم على عيالهم وعياطهم وقلة حيلتهم.. في غمضة عين.. في أسرع من غمضة عين.. اتبدل حالهم لحال ما أعظمه وأجمله! لنعيمك يا رب".

حمزة نمرة

تابع حمزة نمرة: "فرحين بما آتاهم الله من فضله"، و"خلاص.. مافيش خوف..مافيش حزن.. مافيش كل العالم البائس المجنون ده.. في غمضة عين بقوا منعّمين في النعيم الأبدي، ومين يستحق أكتر منكم يا حبايبي؟ الجنة طبعاً ليكم أمال هتكون لمين؟ لينا؟ إحنا شيلتنا تقيلة أوي.. لكن أنتم مين قدكم وقد فرحتكم دلوقتي".

 

أضاف حمزة نمرة: "ألف حمد وشكر لك يارب يا عدل يا رحمن يا رحيم.. ألف ألف حمد وشكر..‏آمنت يارب بك وباليوم الآخر.. إنا لله وإنا إليه راجعون يقينا".

حمزة نمرة
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الجريدة الورقية