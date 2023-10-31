محمد رمضان يجدد تهديداته للمحتل ويطالب بإيقاف جرائم الحرب ضد شعب فلسطين (شاهد)

واصل الفنان محمد رمضان الهجوم علي الكيان الصهيوني من خلال عدة فيديوهات متتالية يطالب فيها بتوقف المجازر التي تحدث مع أهالي غزة ثم حذر الشعب الإسرائيلي من غضب الشعوب العربية، وتلقت تصريحاته هجوماً عنيفاً من المحتل.

محمد رمضان

محمد رمضان يحذر من غضب الدول العربية

حذر الفنان محمد رمضان من نفاذ صبر شعوب الدول العربية القادم، والغضب المتراكم الذي يحدث مع الشعب الفلسطيني وسقوط ضحايا بأعداد لا تحصى منذ يوم عملية طوفان الأقصى حتي الآن.

وجه محمد رمضان رسالة حادة إلى الشعب الإسرائيلي، يطالبه بإنه يضغط على دولته لوقف المجازر البشرية التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني.

محمد رمضان

نشر محمد رمضان في فيديو عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، قائلاً: "مسؤول وزارة الصحة في فلسطين بيقول عدد الضحايا اليوم 31 أكتوبر أضعاف عدد ضحايا مذبحة مستشفى المعمداني، المذبحة التي سيشهد عليها التاريخ".

محمد رمضان: إحنا ضد حكوماتكم واغتصابكم لحق مش من حقوقكم

تابع محمد رمضان: "صوتنا وصل لحكوماتنا، وعندنا ثقة في ربنا ثم في حكوماتنا إنها فقط صابرة وأكيد للصبر حدود، وصوتنا وصل للمنظمات الدولية".

حرص محمد رمضان على تأكيد احترام الدين الإسلامي لجميع الأديان قائلا: "ديننا وصانا نحترم كافة الأديان، وديننا يحترم اليهودية والمسيحية، إحنا ضد حكوماتكم واغتصابكم لحق مش من حقوقكم".

محمد رمضان

محمد رمضان ساخراً من المحتل: عدد سكانكم كله أصغر من أصغر محافظة في أي دولة عربية

كما حذر محمد رمضان من ردة فعل الشعوب العربية قائلا: "كل إنسان أدرى بناسه، أنا بقول لكم غضب أو صبر حكوماتنا وصبر شعوبنا، عدد سكانكم كله أصغر من أصغر محافظة في أي دولة عربية، وإنتم مش حمل الغضب العربي القادم".

محمد رمضان

وطالب محمد رمضان الشعب الإسرائيلي بالضغط على حكومته بقوله: "دوركم في أسرع لحظة الشعب الإسرائيلي ينزل قدام حكومته ويوقف المجازر اللي بتحصل، وماتسمحوش بقتل أي طفل عربي ثاني، وأي إنسان عربي ثاني، قد أعذر من أنذر".