فيلم الرعب The Exorcist: Believer يتخطى الـ120 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي

وصلت إيرادات فيلم الرعب The Exorcist: Believer، إلى 120 مليونًا و643 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 6 أكتوبر الجارى، ووصلت مدة العمل إلى ساعة و51 دقيقة، ومن إنتاج شركة Universal Pictures.

إيرادات فيلم الرعب The Exorcist: Believer

وانقسمت الإيرادات بين 59 مليونًا و527 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و61 مليونًا و116 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

فيلم الرعب The Exorcist: Believer

أحداث فيلم الرعب The Exorcist: Believer

فيلم الرعب The Exorcist: Believer يدورعندما تظهر على أنجيلا، ابنة الأب العازب فيكتور فيلدنج، وصديقتها كاثرين، علامات المس الشيطاني، يطلق ذلك العنان لسلسلة من الأحداث التي تجبره على مواجهة طبيعة الشر، مرعوبًا ويائسًا، ويبحث عن كريس ماكنيل، الشخص الوحيد على قيد الحياة الذي شهد شيئًا كهذا من قبل.

أبطال فيلم الرعب The Exorcist: Believer

يقوم ببطولة فليم الرعب الجديد The Exorcist: Believer، كل من ليندا بلير، إلين بورستين، أوليفيا أونيل، جنيفر نيتلز، ليزلي أودوم جونيور، آن دود، ليديا جيويت، نوربرت ليو بوتز، رافائيل سبارج، بن بلادون، العمل من إخراج ديفيد جوردون جرين الذى شارك في التأليف جنبا إلى بيتر ساتلر، سكوت تيمز، داني ماكبرايد، ويليام بيتر بلاتي.