فيلم PAW Patrol: The Mighty Movie يتخطى الـ166 مليون دولار

وصلت إيرادات فيلم الأنيميشن PAW Patrol: The Mighty Movie، إلى 166 مليونًا و594 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 29 سبتمبر الماضى، العمل من إنتاج شركة Paramount Pictures.

فيلم PAW Patrol: The Mighty Movie

أحداث فيلم PAW Patrol: The Mighty Movie

فيلم PAW Patrol: The Mighty Movie يدور بعد هبوط نيزك سحري في مدينة المغامرات، ويمنح صغار باو باترول قوى خارقة، ويحولهم إلى الجراء الجبارة، بالنسبة إلى سكاي، وهو أصغر عضو في الفريق، فإن قواها الجديدة هي حلم أصبح حقيقة.

لكن الأمور تأخذ منعطفًا نحو الأسوأ عندما يخرج هامدينجر الأرشيفي للصغار من السجن ويتعاون مع عالم مجنون لسرقة القوى الخارقة لصالح الشريرين، ونظرًا لأن مصير Adventure City.

معلق في الميزان، يتعين على Mighty Pups إيقاف الأشرار الخارقين قبل فوات الأوان، وسيحتاج Skye إلى معرفة أنه حتى أصغر الجرو يمكنه أن يحدث فرقًا كبيرًا.

أبطال فيلم PAW Patrol: The Mighty Movie

فيلم PAW Patrol: The Mighty Movie من بطولة مكينا جريس، تاراجي بي هينسون، مارساي مارتن، كريستيان كونفيري، رون باردو، ليل ريل هويري، كيم كارداشيان، كريس روك، سيرينا ويليامز، آلان كيم، برايس جونزاليس.