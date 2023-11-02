لتجنب غرامات الممارسة خطوات تركيب عداد كهرباء بشكل قانوني.. يبحث الكثير من المخالفين الذين تتم محاسبتهم بنظام "الممارسة" عن تقنين أوضاعهم والتقديم على طلب تركيب عداد الكهرباء الكودي لتجنب توقيع غرامات مالية ضخمة تصل إلى أضعاف قيمة الاستهلاك الفعلى علاوة على الحفاظ على سلامة المواطنين من التعرض لحوادث الكهرباء.

وتوفر الشركة القابضة لكهرباء مصر التقديم على تركيب العداد الكودي مسبق الدفع من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

خطوات تركيب عداد الكهرباء "الكودى"

الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عبر الرابط التالي

https://eservices.eehc.gov.eg/

اختيار خدمة طلب تركيب عداد قانوني.

إدخال البيانات المطلوبة والتأكد من صحة البيانات الخاصة بالمواطن.

يتم إرفاق المستندات المطلوبة لتركيب عداد قانوني.

يتم إرسال الطلب الخاص بتركيب عداد كهرباء قانوني.

المستندات المطلوبة لتركيب عداد كهرباء

بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتقدم.

مستندات تفيد بالحيازة أو الملكية.

موافقة الحي أو الجهة الإدارية المختصة أو مقايسة العقار.

في حالة نشاط تجاري يتم إضافة البطاقة الضريبية أو السجل التجاري أو إقرار كتابي من العميل بأنه جاري في استخراج التراخيص.

متابعة طلب استخراج عداد كهرباء قانوني.

إرسال إشعارات بموقف الطلب من خلال الموقع الإلكتروني نفسه أو الإيميل الإلكتروني أو من خلال رسائل Sms على رقم الهاتف المذكور بالطلب.

المدة الزمنية لتنفيذ مقايسة توصيل عداد الكهرباء القانوني.

بعد الحصول على التصاريح اللازمة خلال 7 أيام عمل من تاريخ سداد المقايسة في حال وجود تيار بالعقار وعدم وجود معوقات.

في حالة التوصيل للعقار لأول مرة على الجهد المنخفض يتم تقديم الطلب، ثم يتم عمل المعاينة وإعداد المقايسة وإدراجها للسداد خلال 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب، وتنفيذ المقايسة وتركيب العداد خلال 8 أيام بعد سداد المقايسة واستخراج تصاريح الحفر، ليكون إجمالي الفترة 16 يومًا.