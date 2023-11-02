شروط الحصول على سيارات المعاقين المُعفاة من الجمارك ونظام حجز الكشف الطبي.. يسعى العديد من المواطنين ذوي الهمم إلي معرفة خطوات وشروط الحصول على السيارات المعفاة من الجمارك وطريقة حجز الكشف الطبي اللازم الحصول علي السيارة التي تمنحها الحكومة لذوي الاحتياجات الخاصة معفاة من الجمارك.

وحددت الدولة مجموعة من الضوابط ليتمكن المتقدمون من إجراء الكشف الطبي لتسهيل الحصول على سيارة المعاقين معفاة من الجمارك، كما أنشأت المجالس الطبية المتخصصة، وموقعًا إلكترونيًّا جديدًا يستقبل طلبات ذوي الإعاقة الراغبين في الحصول على سيارة معاقين، أو سيارة معفاة من الجمارك.

خطوات حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك

الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بنظام حجز مواعيد الكشف الطبي لطالبي الحصول على سيارة معفاة من الجمارك من الرابط التالي : .http://car.smcegy.com/

اختيار أيقونة حجز موعد الكشف الطبي.

تسجيل بيانات الطلب لحجز مواعيد الكشف الطبى للحصول على سيارة معفاة من الجمارك.

تأكد من كتابة نوع الإعاقة ورقم بطاقة الخدمات المتكاملة وجميع البيانات صحيحة.

اضغط حفظ البيانات.

ستصلك رسالة قصيرة بموعد ومكان الكشف الطبى.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين

الدخول إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة الإلكتروني من خلال الرابط التالي : http://www.smcegy.com/site/car/

يتم إدخال الرقم القومى والرقم السري في الخانات المحددة.

النقر على "بحث".

تظهر نتيجة الكشف الطبي في صفحة ويب جديدة.

شروط الحصول على سيارة المعاقين

ألا يقل عمر المتقدم للحصول على سيارة المعاقين المعفاة من الجمارك عن 18 عامًا.

أن تكون السيارة المجهزة مُسجلة باسم الشخص المعاق.

اجتياز الكشف الطبي كاملًا لمعرفة قدرة المواطن على قيادة السيارة.

أن يكون المتقدم للحصول على سيارة المعاقين المعفاة من الجمارك حاملًا الجنسية المصرية.

ألا تزيد سعة السيارة اللترية عن 1600 cc.

يجب أن تكون التجهيزات الخاصة بسيارات المعاقين المعفاة من الجمارك مطابقة للقانون الصادر من القومسيون الطبي.

إرفاق تقرير اجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية، لتحديد الوضع المالي للمواطن ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات السيارة.