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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي

استلام التابلت المدرسي
استلام التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي

الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوي.. حددت مديريات التربية والتعليم في كافة محافظات مصر عن ورود تفاصيل الأوراق المطلوبة ومصروفات استلام التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام والتي تحددت من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تزامنًا مع بدء تسليم أجهزة التابلت للطلاب في كافة مدارس المحافظات، خلال لاأيام المقبلة.

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وخلال السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" الأوراق المطلوبة ومصروفات استلام التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام في المحافظات بحسب ما أعلنته مديريات التربية والتعليم بكافة المحافظات للطلاب.

 

الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

تشمل الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام، التالي:

صورة البطاقة الشخصية لولي أمر الطالب.

 

إيصال تأمين التابلت بمبلغ 105 جنيهات.

 

إيصال سداد المصروفات الدراسية.

 

توقيع ولى الأمر على إقرار تسليم التابلت المدرس.

 

مصروفات استلام التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

 

وبذلك تكون مصروفات استلام التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي يتطلب  بندين محددين وهما:

105 جنيهات للتأمين على التابلت تدفع في مكاتب البريد.

 

مصروفات العام الدراسي التي تسدد مع بداية العام الدراسي في المدرسة التابع لها الطالب.

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