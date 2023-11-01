الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.. مع اقتراب موعد امتحانات الشهادة الإعدادية، أعلنت مديريات التربية والتعليم الأوراق المطلوبة لعمل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية الإلكترونية، استعدادًا لتسجيل استمارات الشهادة الإعدادية الإلكترونية.

وأعلنت العديد من المدارس عن الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023 -2024، استعداداً لتسجيل استمارات الشهادة الإعدادية الإلكترونية علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بعد فتح باب التسجيل.

الاوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية

عدد 5 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4*6 مطبوع عليها اسم الطالب.

أصل شهادة الميلاد للطالب.

أصل رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي، من مكاتب البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.

أصل رسم الامتحان تسدد في البريد مع تقديم صورتين من الإيصال.

صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مكتوب عليها رقم التليفون.

استمارة التقدم الإلكترونية والتي ستتم طباعتها من الموقع الإلكتروني بعد التأكد من صحة البيانات الموجودة بها.

تسليم تلك الأوراق في حافظة بلاستيك وتسلم بالمدرسة.

يتم ملء استمارة الشهادة الإعدادية الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة التقدم للامتحان للعام الدراسي 2023- 2024