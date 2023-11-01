الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاعاقة

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاعاقة.. يتيح كارت الخدمات المتكاملة عددًا كبيرًا من المزايا لحامليه من ذوي القدرات الخاصة، فهو عبارة عن كارت ذكي يتم استخدامه للتحويلات النقدية، كما يقدم عدد من الخدمات لذوي الهمم منها الرعاية الصحية والتأهيلية، ومزايا الحماية الاجتماعية التي يتم توفيرها بعد الدراسة الاجتماعية. 

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وتستمر وزارة التضامن الاجتماعي فى استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المستحقة للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تتيح البطاقة لحاملها الحصول على العديد من المميزات.

 مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاعاقة أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص من ذوي الإعاقة، والتي جاءت كالتالي: التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم. 

خصومات على وسائل النقل والمواصلات. 

دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا. 

خصومات على الأندية الرياضية. الإعفاء من الضرائب. الحصول على سكن حكومي مناسب. الدمج في المدارس. الجمع بين معاشين.

 الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات. 

الكشف المجاني في المستشفيات. 

الدمج في المعاهد والجامعات. التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

 الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة. 

الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية. 

خصومات على اشتراكات مراكز الشباب

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