تراجع سعر الذرة صباح اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر الذرة.. واصلت أسعار طن الذرة الصفراء خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء بالأسواق المحلية، في الاتجاه نحو تسجيل تراجع سعري للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري، على مستوى جميع أنواعها المختلفة "الأرجنتيني والبرازيلي والأوكراني"، بالسوق المحلية لدى تجار الجملة، حيث نزل بمقدار ما بين 200 إلى 400 جنيه للطن، لجميع الأنواع.

وتعتبر الذرة الصفراء من أكثر المواد التي تدخل في مكونات الأعلاف لتسمين المواشي والدواجن، لذا يرغب العديد من أصحاب المزارع والمربيين في التعرف على سعر طن الذرة الصفراء في مصر اليوم.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذرة بمختلف أنواعها، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر الذرة اليوم الأربعاء في الأسواق

الذرة الصفراء

الذرة البرازيلي

هبط سعر طن الذرة البرازيلي عند 13,900 جنيه، بدلًا من 14,300 جنيه، بانخفاض 400 جنيه للطن.

الذرة الأرجنتيني

وتراجع سعر طن الذرة الأرجنتيني، بمقدار 400 جنيه، ليسجل 13,900 جنيه.

الذرة الأوكراني

سجل سعر طن «الذرة الأوكراني»، انخفاضًا اليوم، بنحو 200 جنيه، ليسجل سعر الطن 13,100 جنيه.

سعر الذرة العالمي

استقرت أسعار العقود الآجلة للذرة في بداية تداولات اليوم، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث سجل عقد ديسمبر، عند 478.75 سنت للبوشل.

وقبت عقد مارس 2024، ببداية تعاملات اليوم، عند 493 سنتًا للبوشل، وقت كتابة الخبر.