مشاهدة مباراة النصر وبرسبوليس بث مباشر اليوم في دوري أبطال آسيا

بث مباشر مباراة النصر ضد برسبوليس، تنقل بوابة الوفد الإلكترونية بثًا مباشرًا لمشاهدة مباراة النصر وبرسبوليس والتي ستقام مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد أزادي في إيران، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لنسخة الموسم الحالي 2023– 2024.

لعب النصر أمام برسبوليس من قبل 4 مواجهات، فاز نادي النصر في أول مباراتين، بينما فاز بيرسيبوليس في آخر لقاءين، علما بأن المباراة الأخيرة كانت في دوري أبطال آسيا لنسخة 2020 وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق وتم حسم نتيجة اللقاء من خلال ركلات الترجيح في نصف النهائي للفريق الإيراني.

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موعد مشاهدة مباراة النصروبرسبوليس والقناة الناقلة

ويستقبل ملعب آزادي مباراة النصر وبيرسيبوليس والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية ومصر، وستذاع المباراة عبر قنوات ssc sport , bein sports.

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يتواجد نادي النصر السعودي في إيران الآن لبدء مشواره في دور المجموعات في بطولة دروي أبطال آسيا، عندما يواجه بيرسبوليس على ملعب ستاد أزادي، مساء اليوم الثلاثاء في تمام التاسعة بتوقيت السعودية.

تشكيل النصر المتوقع لمواجهة برسبوليس اليوم

واستقر المدرب البرتغالي لويس كاسترو مدرب نادي النصر على تشكيل الفريق الأقرب لخوض لقاء اليوم في دوري أبطال آسيا، ويعتمد على:-

نواف العقيدي في حراسة المرمى.

في خط الدفاع: قاسم – إيمريك لابورت – محمد آل فتيل – سلطان الغنام.

في خط الوسط: عبدالله الخيبري – مارسيل بروزوفيتش - أوتافيو .

في خط الهجوم: عبدالرحمن غريب - كريستيانو رونالدو – ساديو ماني.

حال تحقق نادي النصر الانتصار اليوم على برسبوليس سيصل رونالدو إلى 1000 مباراة في مسيرته دون أن يتعرض للهزيمة، وهو رقم قياسي جديد من نوعه يُضاف للأرقام القياسية التي حققها اللاعب في مسيرته الاحترافية.

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