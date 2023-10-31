محمد فتحي إمام رئيسا لمركز ومدينة سنورس بالفيوم

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قرارا بندب المهندس محمد فتحي إمام رئيسا لمركز ومدينة سنورس خلفا للمهندس محمود هاشم والذي بلغ السن القانونية للمعاش.

وشغل "إمام" منصب رئيس الوحدة المحلية بعدد من قرى مركز طامية، ثم نائبا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية لشئون القرى، حتى صدور هذا القرار.

ندب نائب رئيس مركز طامية رئيسا لمركز ومدينة سنورس

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد أصدر قرارا بحركة تنقلات موسعة لرؤساء الوحدات المحلية القروية ونواب رئيس مركز ومدينة سنورس، خلال الفترة الماضية شملت ضخ دماء جديدة من القيادات المحلية لضبط منظومة العمل بالوحدات المحلية وتقديم خدمات افضل للمواطنين. وشملت الحركة ندب المهندس عبدالحميد فرج سليمان نائبا لرئيس مركز ومدينة سنورس لشئون القرى، كما ضمت حركة رؤساء الوحدات المحلية القروية بمركز سنورس ندب المهندس أبوزيد محمد عبدالعليم رئيس الوحدة المحلية لقرية سنهور القبلية، والمهندس عدنان شاكر محمد طلبه رئيس الوحدة المحلية لقرية ترسا، والمحاسب أحمد رمضان عبدالغني رئيس الوحدة المحلية لقرية منشأة طنطاوى، والمهندس عبدالتواب أمين عبدالباقى رئيس الوحدة المحلية لقرية جبله، والمهندس شعبان سيد أمين رئيس الوحدة المحلية لقرية السعيدية، والمهندس أحمد سيد عويس رئيس الوحدة المحلية لقرية نقاليفة، والمحاسب محمود عبد المنعم مطاوع رئيس الوحدة المحلية لقرية منشأة بنى عتمان، والمهندس نشأت محمد حسن رئيس الوحدة المحلية لقرية بيهمو، والمهندس محمد فوزي عبدالظاهر رئيس الوحدة المحلية لقرية فيديمين، والمحاسب محمد أحمد سيد نمر رئيس الوحدة المحلية لقرية مطرطارس، والمهندس جمال شعبان عبدالواحد رئيس الوحدة المحلية لقرية جرفس، والمهندس خالد عبدالله عويس رئيس الوحدة المحلية لقرية سنهور البحرية.

وأكد محافظ الفيوم أن المحافظة تقوم بمتابعة وتقييم أداء جميع قيادات الإدارة المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية بالقرى بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لاختيار أفضل العناصر والدفع بها للمناصب القيادية المطلوبة خلال الفترة المقبلة واستبعاد المقصرين و نقلهم إلى وظائف إدارية بعيداً عن قطاعات خدمة المواطنين، مشيراً إلى أهمية تصعيد الكوادر والقيادات المحلية المتميزة القادرة على التفانى في العمل والتي تتميز بالنزاهة والشفافية والعمل الجماعى لتولى المسئولية في المناصب القيادية بما يساهم في تقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين والإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم وتحقيق الرؤية التنموية للدولة، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لأداء قيادات الإدارة المحلية بكافة المراكز والقرى لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز ومدينة سنورس.