بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري.. يلا شوت

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري.. يلا شوت، يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الخميس، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك وبيراميدز على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة دورى نايل، وهو ما نلقى عليه الضوء فى التقرير التالى..

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة اليوم أمام فريق بيراميدز في الجولة الأولى من مسابقة الدوري العام على ملعب استاد الدفاع الجوي

حيث يفتتح الزمالك حملة استعادة لقب الدوري بمواجهة قوية أمام فريق قوي جدا وهو بيراميدز ومن المنتظر أن يتم نقل المباراة حصريا على قناة أون تايم سبورت في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس.

ويستهدف فريق الزمالك بقيادة مدربه الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو، مصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد الخسارة المفاجئة أمام أرتا سولار الجيبوتي بهدفين دون رد، السبت الماضي، في ذهاب دور ال32 بمسابقة الكونفدرالية.

وشهدت قائمة الزمالك غياب نجم الفريق الأول أحمد سيد زيزو، بسبب تراكم البطاقات، وأحمد فتوح بسبب الإصابة، وسيف الجزيري لأسباب فنية.

وحقق الزمالك الفوز في 5 مباريات في الدوري، فيما تفوق بيراميدز في لقاء وحيد، وأنهى التعادل السلبي 4 مناسبات.

وفي نفس السياق التقى الفريقين في كأس مصر مرتين، الأولى في نهائي نسخة 2018-2019 وفاز الزمالك بثلاثية نظيفة وتوج باللقب.

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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الزمالك وبيراميدز عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

المرة الثانية كانت في نصف نهائي نسخة 2021-2022 وفاز بيراميدز بركلات الترجيح وتأهل للمباراة النهائية قبل أن يخسر من النادي الأهلي في النهائي.

الزمالك يفتش عن استعادة التتويج بالدوري المصري

الزمالك يبدأ رحلة استعادة التتويج بالدوري المصري من خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة، حيث تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب فى آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك فى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.

موعد مباراة بيراميدز ضد الزمالك فى دوري نايل

يلتقى الزمالك فى السابعة مساء اليوم الخميس، مع بيراميدز على استاد الدفاع الجوى في الأسبوع الأول من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.