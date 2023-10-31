ماذا بعد؟!

الثلاثاء 31/أكتوبر/2023 - 08:26 م 10/31/2023 8:26:00 PM

تعد النسخة الأولى من الدورى الأفريقى السوبر African Football League، خطوة جديدة ومهمة لتطوير كرة القدم داخل القارة السمراء، وتوسيع دائرة الاستثمار الدولى والإقليمى الكروى، واكتشاف مزيد من النجوم وزيادة نسبة الاحتكاك بين الفرق الأقوى، خاصة فى ظل مشارك ثمانية فرق من عملاقة اللعبة داخل القارة وهم سيمبا التنزانى، الاهلى المصري، مازيمبى الكونغولى، الترجى التونسى، إنيمبا النيجيرى، الوداد المغربى، وبترو أتليتيكو الإنجولى، ماميلودى صنداونز.

عبقرية الدورى الافريقى السوبر African football league فى نسخته الأولى هو الانتقال من المباراة الواحدة إلى دورى مجمع، يحتوى على عدد من المباريات مما يزيد من متعة الجماهير الأفريقية العاشقة للساحرة المستديرة، إضافة إلى ارسال نوافذ رياضية جديدة للعالم أجمع، للتعرف على إمكانيات لاعبى الدول الأفريقية، وبالتالى زيادة نسب الاحتراف بالدوريات العالمية والقوية والمساهمة فى صناعة نجوم ونماذج مضيئة من القارة مرة أخرى أمثال «محمد صلاح، محمد الننى، ايتو، دروجبا، ساديو مانيه» وكذلك الترويج للمناطق السياحية بالقارة السمراء، مما يسهم فى زيادة جذب قطاعى السياحة والأعمال إليهم، وتحقيق جزء مهم من الرياضة هو خدمة المجتمعات والشعوب الأفريقية ومساعدة حراكها نحو التنمية.

يمثل مصر فى هذه البطولة النادى الاهلى المصرى الذى اعتدنا أن يكون أول من يحصد البطولات القارية والإفريقية وذلك عبر المشاركات بالعصور المختلفة حيث إن فرصة الشياطين الحمر كبيرة لحصد الدورى الافريقى السوبر، ولكن حتى يتحقق ذلك يجب على المدير الفنى السويسرى مارسيل كولر أن يضع خططًا محكمة خلال اللقاءات القادمة تتميز بالتمسك بروح الفانلة الحمراء القتالية حتى آخر دقيقة، وتلاشى الأخطاء الدفاعية التى تتكرر فى أوقات زمنية صعبة من المباريات، واستغلال الفرص الهجومية حيث يعانى هجوم النادى الاهلى من ذلك.

لكن مازالت المشكلة الأكبر داخل الكرة الأفريقية هى التحكيم ومستوى الحكام، فبعض المباريات تشهد ضعفًا وأداء هزيلًا من حكام الساحة وكذلك الحكام المساعدين، ويجب على القلعة الحمراء خلال مشوارها بالنسخة الأولى من الدورى الافريقى السوبر، عدم الالتفاف إلى السقطات التحكيمية، وأناشد كافة المعنيين بالحكام داخل الاتحاد الافريقى، اتخاذ خطوات مدروسة والنظر إلى التجارب العالمية للارتقاء بمستوى التحكيم، حتى نشاهد كرة أفريقية تكتمل كل عناصرها الاحترافية وتحاكى الكرة الأوروبية وكذلك الكرة الآسيوية التى شهدت تطورا كبيرا خلال الفترات السابقة فى مستوى الحكام.

أتمنى من الاتحاد الافريقى لكرة القدم أن يتخذ خطوات لكى يجعل النسخ القادمة من الدورى الافريقى السوبر African football league، تشابه وتحاكى بطولة إفريقيا للمنتخبات، من حيث يتم استضافتها كاملة فى كل نسخة بدولة أفريقية مختلفة، مما يزيد من قدرة الدول الأفريقية على الارتقاء بمنشآتها وملاعبها الرياضية الكروية فى وقت قياسى وقصير.