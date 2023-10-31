البيت الروسي يحتفل بمئوية الشاعر رسول حمزاتوف

احتفل البيت الروسي بالقاهرة بمئوية الشاعر الكبير رسول حمزاتوف بوضع الزهور أمام تمثاله بحديقة الحرية بحضور وفد كبير من العاملين بالبيت الروسي بالقاهرة برئاسة مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر ومجموعة كبيرة من الطلاب المصريين من الدارسين للغة الروسية بالجامعات المصرية.

و أشار مراد جاتين إلى مساهمة الشاعر التى لا تقدر بثمن في الأدب الروسي والسوفيتي في القرن الـ 20، وأعرب عن أمله ان يقوم الطلاب المصريون الذين يدرسون اللغة والثقافة الروسية بتعريف زملائهم واصدقائهم على اعمال رسول حمزاتوف التي لاتزال ذات الصلة ليومنا هذا.



ومن جانبه قال شريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية ومسئول النشاط الثقافى بالبيت الروسي بالقاهرة أن شاعر روسيا الكبير كان قد زار القاهرة، ورشحتني وزارة الثقافة المصرية أن أكون مرافقا له مما أتاح لي الفرصة أن اعرفه عن قرب وعلى مزيد من إشعاره الوطنية، واسعدنى حين ذاك سعادتة الكبيرة بزيارة مصر التى قال عنها انها ام الحضارات، كما قال “حمزاتوف"، ان زيارته لبلد الأزهر ودخوله مسجد الازهر يعد حدثا تاريخيا في حياته الشخصية.



جدير بالذكر ان الشاعر رسول حمزاتوف من مواليد 1923 ، قرية تسادا بجمهورية داغستان ، وهو ابن للشاعر الداغستاني الشهير " حمزة تساداسا " نسبة الي إسم القرية وقد أطلق عليه والده اسم رسول تيمنا برسول الله سيدنا محمد صل الله عليه وسلم.

وكان الشاعر رسول حمزاتوف قد قدم المئات من القصائد والنثر والمقالات الادبية في اطار المدرسة الواقعية الاشتراكية ، وهو عضو اتحاد الكتاب السوفيت، وقد منح العديد من الجوائز منها وسام العمل الشجاع في الحرب الوطنية العظمى و بطل العمل الاشتراكى ووسام الصداقة بين الشعوب.