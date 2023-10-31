كريم عبدالعزيز يرافق رئيس الوزراء إلى سيناء ويصف اليوم بالتاريخي

قال الفنان كريم عبدالعزيز، إنّه سعيد بزيارة شمال سيناء اليوم مع زملائه في الوسط الفني وبحضور رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هذا اليوم تاريخي.

وأضاف في لقاء مع قناة إكسترا نيوز، على هامش زيارة الدكتور مصطفى مدبولي لمحافظة شمال سيناء: فخور بأننا وسط أهلنا في سيناء، لأن سيناء لديها طابع خاص وطعم خاص عند المصريين.

وتابع: “أرض سيناء طاهرة، و95% من شهدائنا في سيناء، وأشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على هذا القرار العظيم بتطوير سيناء، ودايما سيناء مصرية”.

وأطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المرحلة الثانية لتنمية شبه جزيرة سيناء من مدينة العريش نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين واللواء أركان حرب محمد ربيع، قائد الجيش الثاني الميداني.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، عن سعادته بإطلاق المرحلة الثانية من مراحل تنمية شبه جزيرة سيناء، قائلًا إن سيناء بقعة طاهرة على مر السنين وتصدت لهجمات الهكسوس والرومان والتتار والصليبيين.

وأضاف أن سيناء تعتبر في قلب كل مصري، أنه باعتباره ابن لرجل من القوات المسلحة فإن والده روى له البطولات الخالدة في حروب 1956 و1967 و1973، منوهًا إلى أن كلمته رسالة واضحة للجميع بأن مصر لن تسمح أبدًا بأن يفرض عليها أحد ما أي شيء أو تصفية أي قضايا إقليمية على حساب البلاد.