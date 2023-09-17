الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

بدء المدرسة الصيفية بكلية البنات في جامعة عين شمس بأكثر من 25 ورشة عمل

بوابة الوفد الإلكترونية

 بدأت اليوم الأحد وحتى الثلاثاء 26 سبتمبر المدرسة الصيفية بكلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس بعدة ورش بلغت أكثر من 25 ورشة عمل في مختلف التخصصات بالكلية وبمشاركة أكثر من 10 أقسام بالكلية من أجل العمل على تنمية مهارات الطلاب والباحثين تحت رعايه الدكتورة غاده فاروق، القائم بعمل رئيس الجامعة.

 المدرسة الصيفية بكلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس: 

 

 وأعلنت الدكتورة أميرة يوسف، عميدة الكلية، أن هذه الورش تشمل عدة محاور عديدة منها التخطيط لوجبات المسنين وأمراض سوء التغذية عند الأطفال والتغذية العلاجية المتقدمة ودليل الباحث المبتدئ والتحليل والتعريف والتقنيه والتطبيقات والاستخدامات المختلفه لمنصة Google Earth Engine واستخداماتها في البحوث الجغرافيه والأخطاء المنهجية في البحوث والتحفيز الذاتي لإنجاز البحث المميز والمسح الغذائي.

 

 وأضافت عميدة الكلية بأن الكلية تمنح الحاضرين من الدارسين شهادة معتمدة وسوف يحاضر في محاور هذه الورش العديد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

 

 وأوضحت الدكتورة حنان الشاعر وكيلة الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث بأن ورش العمل تتضمن عدة محاور منها مهارات البحث العلمي وكيفيه تطويرها والحالة الغذائية وكيفية إعداد وبناء أدوات البحث في مجال الطفولة المبكرة، والتحليل البيئي ومفهومه.

 

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