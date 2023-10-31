موعد مباراة الأهلي وصن داونز المرتقبة في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي

في تمام الثامنة من مساء غد الأربعاء بتوقيت القاهرة يستضيف النادي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي لحساب إياب الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأفريقي.





كان لقاء الذهاب الذي أقيم الأحد الماضي، قد انتهى لصالح الفريق الجنوب أفريقي بهدف من دون رد.

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، وقناة أون تايم سبورتس 1.

تصريحات كولر قبل مواجهة الغد المرتقبة..

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق جاهز لخوض مواجهة صن داونز التي تجمع الفريقين غدًا في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: «سعيد للغاية لأن مباراة الغد سوف تشهد السماح بحضور السعة الكاملة من جمهورنا الذي نعرف جيدًا أهميته، وهو جمهور عظيم قادر على تحريك الصخر، ووجوده يمنحنا الدوافع اللازمة لتحقيق أهدافنا».

وأضاف: «مباراة الغد سوف تكون خططية في المقام الأول، سوف نقدم كل ما لدينا لتحقيق الفوز ومواصلة المشوار بالبطولة».

وقال: «في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا كان لنا ركلة جزاء مؤكدة بعدما تعرض بيرسي تاو لإعاقة واضحة.. لم أتحدث عن قرارات غير مؤثرة في سير اللقاء، وكان يتوجب على حكم الفيديو استدعاء حكم الساحة وهو ما لم يحدث.. أتمنى في مباراة الغد أن يدرك الجميع أن هذه مهمة حكام الفيديو بشكل عام».

واختتم كولر تصريحاته مشددًا على أن الجهاز الفني لا يملك رفاهية الوقت خاصة أن الفريق أمامه مران واحد فقط سوف يقوم خلاله بفحص جاهزية اللاعبين، وأن كل لاعب سيكون مطلوبًا منه تقديم أفضل ما يمكن خلال المباراة من الناحية الفنية والبدنية من أجل الفوز والتأهل للنهائي.