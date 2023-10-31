قنا تدرس تعميم تراخيص الإعلانات بشوارع المراكز والمدن

بحث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، فكرة تكرار التجربة الناجحة الخاصه بضبط تراخيص الإعلانات بشوارع وميادين مدينة قنا، وتعميمها علي مستوي مراكز المحافظة.

وشدد محافظ قنا، خلال الاجتماع علي ضرورة مراجعة كافة تراخيص الإعلانات بالشوارع والميادين بمراكز المحافظة لضبط عملية التراخيص والقضاء على العشوائية في إقامة الإعلانات والتي بدورها تشوه المنظر الجمالي والحضاري للمدن، لافتا إلى أن تنسيق وتنظيم شكل الإعلانات، يساهم فى تحسين الرؤية البصرية للمواطن المتلقي للرسالة الإعلانية .

وأكد المحافظ، على أهمية تعظيم موارد الإعلانات والاستغلال الأمثل لها، لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية.

وكان المحافظ قد عقد اجتماعًا موسعًا، بالديوان العام، حضره حسام حموده السكرتير العام للمحافظة ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، وأعضاء اللجنه العليا للاعلانات.

وفي فبراير الماضي، تعاقد إحدي الشركات الخاصة المتخصصة فى الإعلانات، مع محافظة قنا، لتكون الوكيل المعتمد للإعلانات بمدينة قنا، على أن تورد قيمة التعاقد إلى مجلس مدينة قنا قبل انتفاع المعلن بإعلانه بالشوارع.