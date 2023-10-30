ندوة لحث طلاب حقوق جنوب الوادي على المشاركة المجتمعية

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة جنوب الوادي، مبادرة "بالتضامن نبني الوطن" مع متطوعي الوحدة والتي تهدف إلي رفع الوعي بالجهود المبذولة من الدولة و وزارة التضامن والخدمات التي تقدمها وتشجيع الشباب على التطوع والمشاركة المجتمعية لدي الشباب و دافع التطوع والمشاركة بالبرامج التنموية.

ووجه الدكتور أحمد عكاوى ، رئيس الجامعة، الطلاب بضرورة التمسك بالعمل التطوعي وتعزيز الانتماء القومي من أجل رفعة الوطن، مؤكدا على دور المبادرة في التأكيد على التعاون والتماسك بين أفراد المجتمع للنهوض، ومشيرًا إلى حرص الجامعة علي بث روح المواطنة بين طلابها.

في إطار أنشطة وخدمات وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة وتحت رعاية الدكتورة نيفين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أحمد عكاوى عبدالعزيز، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزير التضامن للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات المصرية وإشراف الدكتور محمد رشدى إبراهيم، عميد كلية الحقوق.

وأكد الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التزام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتبني الخطط القومية والدعم الكامل لمبادرة بالتضامن نبني وطن بالتعاون مع وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة جنوب الوادى، وحث الطلاب على ضرورة المشاركة في دعم خطط الدولة والانخراط في العمل التطوعي.

وأشار الدكتور صلاح هاشم أن المبادرة تهدف إلى التعريف بخدمات وزارة التضامن الاجتماعي والتشجيع على التطوع والمشاركة في برامج التنمية ومنها : خدمات الطلاب ذوي الإعاقة، دعم الطلاب الفائقين، التكافل الاجتماعي، المشاركة في المشروعات القومية، ريادة الاعمال والصناعات الحرفية، مكافحة الإدمان، درء الشائعات والحفاظ علي الوطن، مناهضة التحرش، مناهضة العنف ضد المرأة ، الحد من التطرف الفكري .

وأوضح الدكتور محمد رشدى ، عميد الكلية ، دور العمل التطوعي في بث روح المشاركة بين أفراد الوطن متمنيًا مشاركة طلاب الكلية في النشاطات والفعاليات التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي بشكل دائم.

وتحدثت نورا عارف أبو بكر ، منسق الوحدة ، عن وحدة التضامن الاجتماعى وما تقدمة من خدمات من محور الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى ومحور الأنشطة التوعوية ومحور بناء الخبرات والزيارات ودور بنك التطوع المصرى في تنمية أفكار الطلاب.

وتناولت الندوة، مناهضة العنف ضد المرأة وأنواع العنف التى تتعرض له المرأة وأسباب العنف ضد المرأة، لافتتاً إلى أنها تتمثل في العادات والتقاليد والموروثات الاجتماعية التي تنظر للفتاة نظرة غير لائقة؛ ومنها التعدي على الزوجات.

وأوضحت منسق وحدة التضامن الاجتماعي، أن من بين هذه الأسباب التمييز بين الأنثى والذكر في أمور عدة في الحياة؛ ومنها حرمان الفتاة من التعليم، وختان الإناث، وزواج الأطفال.

مشيرة إلى أن هناك عنفًا ضد المطلقات وذوي الإعاقة وبعض الفتيات التي يرى المجتمع أن قطار الزواج قد فاتهن من جهتها .

وأوضحت الاء عادل محمود بغدادى ، مسئول الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى ـ وحدة التضامن الاجتماعى ، عن ذوى الإحتياجات الخاصة وكيفية التعامل معهم و أنواع الإعاقات المتواجدة بالجامعة ، وتوفير الأجهزة التعويضية ، والطبية ، ووسائل الانتقال للمعاقين من أجل تحويلهم إلي أعضاء منتجين في المجتمع من خلال توفير الوسائل التي تساعدهم في التغلب على إعاقتهم كالكراسي المتحركة والكراسى المتحركة الكهربائية ، أجهزة تعويضية سماعات ـ أطراف صناعية ـ لاب توب مخصص لذوى الإعاقة البصرية.

كما تحدثت عن حاضنات الفائقين والتى تهدف رعاية التفوق العلمي للطلاب في الجامعات المصرية، ورعاية البحوث العلمية التطبقية التي تسهم بشكل جيد في تقديم حلول للتحديات الداخلية لمصرنا الحبيبة، وتكتمل المبادرة بمبادرة تكافؤ الفرص التعليمية حتى لا يحرم مصري من التعليم بسبب الفقر أو المرض، أو العجز.

وتحدثت عن التكافل الاجتماعى والذى يمثل حفظ كرامة الإنسان من خلال تقديم العون والمساعدة للمحتاجين والمنكوبين , وتفعيل مبدأ التكاتف والتعاون. وتحدثت عن مبادرة الطالب و تفعيل برامج ريادة الأعمال وإطلاق الشباب لمشروعاتهم في سوق العمل يشكل بيئة داعمة للمشروعات المدرة للدخل ومتناهية الصغر وسلاسل القيمة وتطوير نماذج للشراكات التنموية المستدامة. حيث أنشأت الوزارة مراكز الإعداد للأسر المنتجة التى تتولى اكتشاف وتنمية قدراتهم المهنية والارتقاء بها ورفع مستوى الأسر الاقتصادى والاجتماعى وتدريبهم على الصناعات الحرفية واليدوية وتقديم الدعم الفنى متمثلاً فى المدربين والدورات التدريبية على مختلف الأنشطة.

وأشارت بسمه محمد عثمان مسئول الأنشطة التوعوية بالوحدة عن أهمية التطوع والمشاركة في الأنشطة ودورها في تأهيل الطلاب وتنمية الوعى وتحدثت أيضاً عن برامج الوزارة (مودة ـ وعى ـ 2 كفايةـ الزواج المبكر ـ مناهضة العنف ضد المرأه ـ دور وزارة التضامن في حماية الفئات المهمشة) . وهدفت الندوة إلي تنمية وعي الطالب بمخاطر الإرهاب والتطرف الفكري على الفرد والمجتمع، وكذلك تبصير الطالب بطرق المواجهة، بالإضافة إلي تنمية دور الجامعة والكلية في مواجهة هذه القضية.

و أشارت نورا عارف أبو بكر ، منسق الوحدة ، إلى أنشطة الوحدة المختلفة الموجه إلى طلاب الجامعة وأسرهم سواء من خلال الدعم المادي والتوعية وذلك من خلال مشروعات حياة كريمة.

شارك في تنفيذ الندوة إدارة رعاية الشباب بكلية الحقوق بقنا برئاسة أحمد صلاح مدير رعاية الشباب بالكلية وأبو بكر عبد العزيز نوح وبمشاركة المتطوعين هاجر حسن سمير ، كرستينا عاطف لمبى ،مريم خيرى عبد الكريم ، شرين رؤوف جرجس ، دعاء رمضان عبد الشافى ، دعاء عصام محمود ، اكرام عصام محمد ، ريهام محمد على ، نورهان عبد الخير بهيج ، أحمد على أحمد ، كرم حسين عطيه ، محمد أحمد عبد الله ، حبيبه عاطف عبد الباسط ، زياد محمود عبد الستار ، هند أحمد جابر، ياسمين عبد الناصر موسى.



