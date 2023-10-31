أسامة كمال: معرض النقل الذكي من أهم 5 معارض في العالم

قال أسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة تريد افيرز، المسؤولة عن تنظيم مؤتمر النقل الذكي أن معرض النقل الذكي يعد من أهم ٥ معارض في العالم بسبب الاهتمام الكبير التي توليه مصر.

وأضاف كمال في كلمته التي ألقاها بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن موعد وتفاصيل انطلاق مؤتمر ومعرض النقل الذكي TRANSMEA2023 أنه يوجد إقبال كبير من الشركات والمستثمرين للمشاركة في المعرض هذا العام.

وأشار كمال، إلى أنه يوجد أثر غير مباشر من إقامة المعرض في مصر كإقامة الزوار لي الفنادق وانتعاش المطاعم، لافتًا إلى أنه يوجد اقبال كبير من وزراء العرب والأفارقة.

وقال رئيس الشركة المسؤولة عن معرض النقل الذكي، إننا نحاول تحويل المعرض لملتقى ومحفل عالمي، موضحًا أن ما سوف يراه الجميع في المعرض كاصطفاف القطار الكهربائي والمورنيل والمشروعات شيء غير مسبوق لا يوجد في دولة في العالم سوى ألمانيا.

وأكد كمال الإقبال الكبير من الشركات العالمية على التصنيع والاستثمار في مصر.