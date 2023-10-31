وزير النقل: تخصيص ساحة للابتكار بمعرض النقل الذكي لعرض افكار الشباب بمختلف الجامعات المصرية

اكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، في كلمته بالمؤتمر الصحفي للاعلان عن موعد وتفاصيل انطلاق مؤتمر ومعرض النقل الذكي TRANSMEA2023 ان المعرض يشهد هذا العام تخصيص ساحة للابتكار لعرض افكار الشباب من مختلف الجامعات المصرية.

واضاف وزير النقل انه سيتم نقل رواد المعرض من عدد ميادين الرئيسية إلى المعرض وتوفير اتوبيسات لنقل زوار المعرض بعدد كبير من المحافظات.

واوضح الوزير، أنه سيتم عرض مشروعات جديدة في المعرض ويشمل جناح وزارة النقل قيام الرئيس السيسي بالاذن التشغيل التجريبي لبعض المشروعات كمورونيل شرق النيل والمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو أحد ابراج شبكة الإشارات الجاري تحديثها في السكك الحديدية .