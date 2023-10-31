الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير النقل: تخصيص ساحة للابتكار بمعرض النقل الذكي لعرض افكار الشباب بمختلف الجامعات المصرية

بوابة الوفد الإلكترونية

اكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، في كلمته بالمؤتمر الصحفي للاعلان عن موعد وتفاصيل انطلاق مؤتمر ومعرض النقل الذكي TRANSMEA2023 ان المعرض يشهد هذا العام تخصيص ساحة للابتكار لعرض افكار الشباب من مختلف الجامعات المصرية.

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وزير النقل يكشف تفاصيل وموعد معرض النقل الذكي TRANSMEA2023

واضاف وزير النقل انه سيتم نقل رواد المعرض من عدد ميادين الرئيسية إلى المعرض وتوفير اتوبيسات لنقل زوار المعرض بعدد كبير من المحافظات.

واوضح الوزير، أنه سيتم عرض مشروعات جديدة في المعرض ويشمل جناح وزارة النقل قيام الرئيس السيسي بالاذن التشغيل التجريبي لبعض المشروعات كمورونيل شرق النيل والمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو أحد ابراج شبكة الإشارات الجاري تحديثها في السكك الحديدية .

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