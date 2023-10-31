الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الوزير: خطة شاملة لتطوير وتحديث منظومة النقل في مصر باستثمارات تصل إلى ٢ تريليون جنيه

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، أن وزارة النقل تقوم بخطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من طرق وكباري وسكة حديد والمترو والموانئ وجميع القطاعات باستثمارات تصل إلى ٢ تريليون جنيه.

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اليوم.. الإعلان عن موعد وتفاصيل انطلاق مؤتمر ومعرض النقل الذكي TRANSMEA2023

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وزير النقل يُجري جولة تفقدية بميناء دمياط البحري لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها

وأشار وزير النقل خلال كلمته المؤتمر الصحفي للإعلان عن موعد وتفاصيل انطلاق مؤتمر ومعرض النقل الذكي TRANSMEA2023، إلى العمل على توطين صناعة النقل في مصر، مشيرًا إلى أنه يوجد 8 شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة لتوطين صناعة النقل في مصر.

وأوضح الوزير، أن وزارة النقل اتمت الاستعدادات لإطلاق فاعليات الدورة الخامسة المؤتمر الصحفي لمعرض النقل الذكي TRANSMEA2023 خلال الفترة من ٥ - ٨ نوفمبر، والذي سوف يكون هذا العام تحت شعار توطين صناعة النقل في مصر.

وأوضح وزير النقل أن المعرض يعتبر منصة عالمية بحضور وزراء النقل العرب وسفراء الدول والمؤسسات الدولية  وأنه يقام المعرض في إطار اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بقطاع النقل.

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